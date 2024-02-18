Kronik grip

Bu yıl grip bir geliyor ve bir daha sanki hiç gitmiyor. Sadece grip mi üstüne bir de Kovid-19 varyantları eklenince, rinovirüs, RSV derken hep hastayız. Uzmanlara göre bunun adı 'kronikleşmiş grip.' 6 aya kadar uzayan grip vakaları bile var. Bazıları da 2-3 haftada bir yeniden alevleniyor. Geçmeyen virüs saldırısı ataklarından korunmak için yazı dizisi hazırladım. 5 günlük yazı dizimizde, geçmeyen gribin nedenleri, 4'lü salgın yetişkin ve çocukları nasıl etkiliyor? Kalbimizdeki tahribatı nedir? Bu saldırılar daha ne kadar sürecek, nasıl korunmalıyız? sorularının yanıtlarını bulacaksınız.Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "İnfluenza (Grip), Kovid, rinovirüs, RSV, 4'lü saldırıda. 'Ataklar tam azaldı' diyoruz yine artıyor. Okulların tatil olmasıyla azalır gibi oldu. Okullar açılınca vakalar yine arttı" dedi.Prof. Dr. Akkoyunlu, geçen senelere göre en çok mevsimsel grip olarak adlandırılan domuz gribinin etkisi altında kalındığını söyleyerek "Önemli bir domuz gribi salgını var. Tüm Kuzey yarımküre bunun etkisi altında. Gribal şikayetlerle başlıyor. Eskiden 'grip doktora gidersen bir haftada, gitmezsen de dinlenerek bir haftada geçer' derdik. Şimdi ise kronikleşti. Hiç geçmiyor" diye konuştu.Kronikleşen gribin, bronşlarda duyarlılığı arttırdığını belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, "Bu nedenle de uzun süren öksürüğe neden oluyor. 3 hafta hiç dinmemecesine öksürenler var. Ayrıca akciğerlerdeki mukozayı hasarlıyor. Akciğerlerdeki hava yollarında gribe bağlı bakteri enfeksiyonlarını arttırıyor. Bunu sıklıkla yüzde 90 vakalarda görüyoruz" dedi.Tüm bu şikayetlerin 2-3 haftada bir yeniden alevlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Akkoyunlu, şunları söyledi: "Bronşlardaki akciğer hasarına bağlı olarak bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar alevlenmeyi tetikliyor. Kişinin bir de astımı varsa bu defa hastalık sanki hiç gitmiyor. 6 aya kadar şikayetleri dinmeyen hastalarımız var. Biz buna artık 'kronikleşmiş grip' diyoruz. Daha ötesi astım nöbetleri."Prof. Dr. Akkoyunlu, yaşlı ve şeker, kalp gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalarda ise gribin zatürreye çevirebildiğine dikkat çekerek "Hastanelere yatış daha fazla zatürre nedeniyle. Diğer yıllara göre yoğun olarak zatürre görülüyor. Bunun nedeni de uzun süren gribin, zatürreye çevirmesi. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan hastalarda organ yetmezliklerine ve hayatı tehdit eden duruma neden olabiliyor" dedi.Amerika, Kanada kaynaklı bilgilerde Kovid vakalarının arttığının görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Akkoyunlu, "İnfluenza daha ağırlıkta. Kovid salgını da var ama uzun sürmüyor. Kovid'in yeni varyantı JN1 daha fazla görülüyor. Uzun öksürüklere neden olmuyor. Korkutmuyor. Rinovirüs ise üst solunum yollarını tutuyor. Sinüsleri, ortak kulak ve geniz akıntısı gibi kendini gösteriyor. ve mikroplazmanın ön planda olduğunu görüyoruz. Yine de Kovid şu anda pik yaptığı pandemi dönemi gibi çok yaygın ve dominant düzeyde değil" dedi.Prof. Dr. Akkoyunlu, 4'lü salgının belirtilerini şöyle sıraladı:Yüksek ateş görülüyor. Kas ağrıları, öksürük ile ön planda seyrediyor.Daha çok özellikle diz, kalça, sırt bölgelerinde ağrılarla başlıyor. Yüksek ateş görülüyor.Gribal enfeksiyonlara benziyor. Genelde burun akıntısı, hapşırık şeklinde başlıyor. Rinovirüste ateş biraz daha fazla görülüyorBoğazda yanma, kuru öksürük, bazı hastalarda nefes darlığı görülüyor. En çok çocukları etkisi altına alıyor.DOMUZ GRİBİ, RSV, KOVİD KOMBİNASYON HALİNDE SALDIRIDA... HANGİ VİRÜS ATAKTA?