Sağlıkta temiz enerji dönemi başlıyor

MLPCare ve Enerjisa Enerji, YEO Teknoloji'nin çözüm ortağı olarak katkı sunacağı Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri için bir araya geliyor. Sağlık sektörü için öncü olacak bu iş birliği ile Türkiye'nin 4 ilinde 7 farklı noktada güneş enerjisi santralleri kurulacak. Santrallerde üretilen elektrik ile MLP Care bünyesindeki hastanelerin enerji ihtiyacı temiz kaynaklardan karşılanacak ve yıllık 73 bin ton karbon salımının da önüne geçilecek. MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Usta, "GES projesi bizi karbon sıfır hedefimize bir adım daha yaklaştıracak" dedi.