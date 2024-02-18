Temiz hava ömrü uzatıyor

ABD'li Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan bilim insanları, 80'li yaşlarda beyin sağlığını korumanın yollarını paylaştı. Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, bilim insanları, bu konularda genetik yatkınlık, sağlıklı yaşam tarzı ve temiz havaya erişim gibi unsurların önemli rol oynadığını belirtti. Pensilvanya Üniversitesi'nden nörolog David Wolk, "Vücudunuz bütün olarak ne kadar sağlıklıysa beyniniz de yaşlanma sürecine o kadar iyi tepki verir" dedi. Columbia Üniversitesi'nden Yaakov Stern de egzersiz ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra okuma yazmayla sosyal ilişkiler kurmanın da belirleyici nitelikte olduğunu bildirdi. Boston Üniversitesi'nden Stacy Andersen, 100 yaş üzerindeki kişilerde zekâyı korumada özellikle sosyal ilişkilerin önemli olduğuna dikkat çekti. Bilimsel dergi Lancet'ta 2020'de yayımlanan bir çalışmada ise hava kirliliğinden uzak durmak gibi yaşam tarzı değişikliklerine yer verildi.