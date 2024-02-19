En çok ‘influenza-a’ saldırıyor

Her hastalığın tedavisi farklılıklar içerdiği için erken tanı ve doğru tedavinin planlamasının önemli olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Timurkaynak, "Öksürük, ateş, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteren grip ve koronavirüs çoğu zamanda birbirine karışabiliyor. Baskın olarak görülen influenza A virüsü, grip virüsleri arasında ağır tablolara neden olabilmektedir. Yapılan testlerde en sık influenza A virüsünün ortaya çıktığı belirlenmektedir" dedi.Prof. Dr. Timurkaynak, klinik tabloyu da şöyle değirlendirdi: "Klinik tabloda griple hastalık tablosu geliştiğinde ani başlayan yüksek ateş, kas- eklem ağrıları, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve inatçı kuru öksürük görülebilmekte, ateş 3-4 gün sürebilmektedir. Boğaz ağrısı ve diğer semptomlar, özellikle öksürük 2- 4 hafta arasında uzayabiliyor. Kovid-19 ise daha çok soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkmaktadır."Özellikle influenza A virüsünün 38.5, 39 derece ateş, halsizlik, yaygın kas eklem ağrısı ile seyrettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Timurkaynak "Bu özelliğiyle diğer tablolardan ayrılmaktadır. Önlem olarak koronavirüste olduğu gibi titiz davranmamız, maske, mesafe ve el hijyenine uymamız gerekmektedir" dedi.RSV'DE özellikle ileri yaşlı hastalarda zatürreye kadar gidebilen tablolar ile karşı karşıya kalabildiklerini söyleyen Prof. Dr. Timurkaynak, "Genel duruma bakıldığında 2 yaş altı çocuklarda burun tıkanıklığı, öksürük ve solunum sıkıntısıyla ortaya çıkmaktadır. Yetişkinlerde daha çok soğuk algınlığı tablosu ile seyretmektedir" dedi.HAMİLELERİN,yaşlıların, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanların, böbrek, karaciğer yetmezliği gibi hastalıkları olup, organ nakli ameliyatı olanlar veya vücut direnci baskılanmış hastaların erken dönemde doktora başvurması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Timurkaynak, şöyle dedi: "Çünkü antiviral tedaviye ilk 48 saatte başlandığında olumlu yanıt alma şansı artmaktadır. Bu hasta grupları vakit kaybetmeden hekime başvurarak gribin komplikasyonlarından korunabilmektedir."GRİPTEN korunmanın en etkili yolunun grip aşısı olmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Timurkaynak, "Grip aşısı her yıl ekim ayında riskli gruplara yapılmalıdır. Aşı hastalığa karşı yüzde 50-70 oranında koruma sağlamaktadır. Koruyuculuk önemsenmelidir. Çünkü kişi virüse maruz kalsa bile hastalığı bu sayede daha hafif geçirebilmektedir. Riskli gruptaki hastalar başta olmak üzere grip aşısı hekimler tarafından mutlaka önerilmektedir" dedi.