Virüsler genç yaşta kalp krizine neden oluyor

Son yıllarda görülen çeşitli virüsler, vücutta belli başlı sorunlara yol açmakla birlikte kalp damar sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul, "Viral hastalıklar, yaygın enfeksiyona sebep olarak bütün vücuda etki eder. Bununla birlikte tüm virüsler, hem kalp kasına hem de damarına zarar verir. En sık rastlanan yan etkilerin başında kalp yetmezliği gelir. Genç yaşta ani kalp krizlerine yol açtığı gibi ritim bozukluğuna da sebep olur. Akciğerlerde pıhtılaşma meydana geldiği gibi vücuttaki diğer damarlarda da bu durum söz konusudur" dedi. Grip vakalarının yaşlı hastalarda daha çok olmak üzere; damarlarda ani tıkanmalara, yaygın pıhtılaşmaya, ritim bozukluklarına veya kalp kasına zarar vererek, kalp yetmezliğine sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Yurdakul, "Son yıllarda artış gösteren viral hastalıklarla birlikte geri dönüşü olmayan durumlara yol açarak kalıcı kalp yetmezliğine sebebiyet verebilir" dedi.RSV ve domuz gribinin son birkaç yılda çok sık görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Yurdakul "Bazı alt varyantları daha ağır seyreden RSV, çocuklarda sık görülen bir virüstür. Ritim bozukluğuna yol açar. Ani kalp damar tıkanmalarına sebep olan hastalığın ağır geçtiği bireylerde, kalp yetmezliğine kadar ilerleyen olumsuz etkileri gözlenmiştir. Domuz gribi ise ağır durumlara sebep olur. Özellikle kronik hastalığı olan, tütün ürünleri kullanan ve ileri yaş gruplarında daha ağır seyrederek hayati kayıplarla sonuçlanan durumlara yol açabilir" dedi.BİR kez bile Kovid geçirenlerde kalp krizi riskinin daha fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yurdakul, "Kovid virüsü damarın iç yüzeyine yerleşip kalp kasını da olumsuz etkileyerek, kalp yetmezliğine yol açar. Vücuttaki tüm damarlarda pıhtılaşmaya sebep olan Kovid, kalp sağlığı adına büyük risk oluşturur. Birden fazla Kovid hastalığı atlatanlar ve ağır geçirenler risk grubundadır. Bu hastalar, Kovid sonrası EKO ve kalp kontrollerini mutlaka düzenli olarak yaptırmalıdırlar" dedi.PROFDr. Yurdakul, virüslerin saldırısına karşı kalp sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:Kronik böbrek yetmezliği veya ileri seviyede kalp yetmezliği yoksa en az 1.5-2 litre su tüketilmelidir.Yürüyüşler yaparak harekette kalmak önemlidir.İstirahat edilmesi gereken dönemlerde istirahat edilmelidir.Uyku düzenine sahip olmak, en az 6-7 saat uyumak gerekir.Sağlık kontrollerini aksatmamaya özen gösterilmelidir.Olumsuz hava şartlarında dışarıda bulunurken spazma sebebiyet vermemek için göğüs bölgesini korumak gerekir.Grip, zatürre ve Kovid aşıları yaptırılmalıdır.C vitamini ve D vitamini değerlerinize baktırın. Kandaki D vitamini düzeyi bağışıklık sistemi için büyük önem taşır. Özellikle viral hastalıkların arttığı dönemlerde bağışıklık sistemini güçlendirmek için C vitamini almak gerekir.