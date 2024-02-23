Gürcistanlı doktorların “Yapamayız” dediği ameliyatı Türk hekim yaptı

Gürcistan'da 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle boğazına delik açılan ve doku kaybının fazla olması nedeniyle ülkesindeki doktorların "Deliği kapatamayız" dediği 14 yaşındaki Tariel Gogotishvili'nin tedavisi Türkiye'de Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Doç. Dr. Bayram Şahin tarafından yapıldı. Türk hekiminin yaptığı başarılı ameliyat sayesinde eski sağlığına kavuşan Gogotishvili, Dr. Şahin'e sarılarak Türkçe olarak "Teşekkürler doktor" dedi. Dr. Şahin, "Farklı bir ülkeden gelmiş, bambaşka bir kültür ve inanca sahip hiç tanımadığınız insanların hayatına dokunabilmek, onlar için değişimlere aracı olabilmek bu meslekteki en özel duygulardan birisidir." dedi. Tariel Gogotishvili, taburcu olduktan sonra ülkesine geri döndü.

GÜRCÜ DOKTORLAR "YAPAMAYIZ" DEDİ

2020 yılında henüz 10 yaşındayken trafik kazası geçiren Tariel Gogotishvili'nin boğazına delik (trakeotomi) açıldı. Ayrıca Gogotishvili'nin soluk borusunda kısmi doku kaybı ve darlık (trakeal stenoz) gelişti. Aile çocuklarının boğazındaki deliğin kapatılması için Gürcistan'da hastane hastane gezdi. Tariel Gogotishvili'yi muayene eden doktorlar, "Soluk borusunun ön kısmındaki açıklık çok büyük. Doku kaybı da çok fazla. O yüzden orayı onaramayız. Ameliyatı yapamayız" dedi. Aldıkları olumsuz haberle dünyaları adeta başlarına yıkılan aile çareyi Türkiye'de aramaya karar verdi.

DOKTORUNA TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Gürcistanlı aile Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Doç. Dr. Bayram Şahin'e başvurdu. Çocuğu muayene eden Dr. Şahin, hastaya ve ailesine olası risk ve komplikasyonları anlatarak deliği kapatabileceğini söyledi. Dr. Şahin yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatla hastanın soluk borusunu tekrardan birleştirerek deliği tamamen kapattı. Tariel Gogotishvili, kendisini eski sağlığına kavuşturan Dr. Şahin'e önce sarıldı, daha sonra hatıra fotoğrafı çekilip Türkçe olarak "Teşekkürler doktor" dedi. Tariel Gogotishvili, geçtiğimiz çarşamba günü taburcu edildikten sonra ailesiyle Gürcistan'a geri döndü.

EN ÖZEL DUYGU…

SABAH'a konuşan Doç. Dr. Bayram Şahin, "Hasta taburculuk öncesi son vizitede bana sarıldı ve fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Bana jest yapmak için 'Teşekkürler doktor' cümlesini Türkçe ezberlemiş. Farklı bir ülkeden gelmiş, bambaşka bir kültür ve inanca sahip hiç tanımadığınız insanların hayatına dokunabilmek, onlar için değişimlere aracı olabilmek bu meslekteki en özel duygulardan birisidir." diye konuştu.