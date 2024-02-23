Katarakt ihmale gelmiyor! Tek çaresi...

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fevziye Öndeş Yılmaz, genellikle yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kataraktın doğuştan da var olabileceğini belirterek "Gözün doğal merceği zamanla şeffaflığını kaybeder. Yaşlanma dışında göz yaralanmaları, diyabet, kortizonlu ilaç kullanımı ve metabolizma hastalıkları sebebiyle de katarakt meydana gelebilir. Katarakt başlangıçta görmeyi çok fazla etkilemeyebilir ancak zamanla görme seviyesi düştükçe hastanın şikayetleri artar. Hasta günlük işlerini yapmakta zorlanmaya başladığında bize başvurur. Hastanın görmesi bu seviyeye geldiğinde ameliyata karar veririz" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİĞİNİ KAYBEDEN MERCEK, KATARAKT AMELİYATI İLE DEĞİŞTİRİLİR"

Gözümüzde yer alan doğal merceğin zamanla ve çevresel faktörlerle saydamlığını yitirmesiyle oluşan kataraktın ameliyat edilerek hastanın net görüşe kavuşturulabildiğini belirten Op. Dr. Yılmaz, "Katarakt ameliyatında hastanın gözünde bulunan doğal mercek çıkartılarak yerine yapay göz içi mercekler yerleştiriyoruz. Katarakt cerrahisi sırasında göz içine yerleştirilen farklı özellikteki merceklerle uygun hastalarımızda gözlük ihtiyacı duymadan net bir görüş sağlamak mümkün olmaktadır" diye konuştu.

Akıllı mercek olarak da adlandırılan çok odaklı merceklerin göz yapısı uygun hastalara önerilen bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Op. Dr. Yılmaz, "Katarakt gelişmeden de gözlükten kurtulmak isteyen orta yaş kişilerde gözde bulunan yakın, uzak ve astigmat kırma kusurları göz içine yerleştirilen bir mercek ile tedavi edilebilmektedir. Kısa sürede tamamlanan katarakt veya şeffaf lens değişim ameliyatı damla anestezisi altında yapılır. Katarakt ameliyatları klasik yöntem dışında Femtosaniye lazer cihazları ile de yapılabilir. İyileşme süresi kısadır. Birkaç günde normal günlük yaşama geri dönmek mümkündür. Ameliyat sonrası bir aylık damla tedavisi gerekir. Göz içerisine yerleştirilen lensler göz dokusu ile biyouyumludur, yıllarca bozulmadan sağlam kalır" dedi.

MUAYENE VE HASTA SEÇİMİ ÖNEMLİ

Tedavi uygulanacak hastanın görme ihtiyacının doğru belirlenmesinin önemine vurgu yapan Op. Dr. Yılmaz, "Akıllı lenslerin trifokal ve edof olarak iki farklı modeli vardır. Trifokal lensler uzak, orta ve yakın mesafede net görüş sağlarken; Edof lensler uzak ve orta mesafeyi net gösterir. Detaylı göz muayenesi ile birlikte ileri teknoloji kullanılarak yapılan ayrıntılı tetkiklerden sonra hasta için uygun göz içi lens modeline karar verilir. Burada hastanın yaşı, mesleği, yakın ve uzak gözlüksüz görme ihtiyacı önemlidir. Bazı hastaların göz yapısı bu tür göz içi lensler için uygun olmayabilir ya da bu tür lensler bazı hastaların beklentilerini tam olarak karşılamaz. Doğru hasta ve uygun göz içi lens seçiminde cerrahi tecrübe ve teknik imkanlar çok önemlidir" ifadelerini kullandı.