ABD’de tüp bebek tartışması

ABD'nin Alabama eyaletinde Yüksek Mahkeme, dondurulmuş embriyoların "çocuk" sayılması gerektiğine ve bunları yanlışlıkla yok eden bir kişinin sorumlu tutulabileceğine dair karar aldı. Bu karar üzerine tüp bebek tedavileri askıya alındı. Tıp uzmanları ve üreme tedavilerini savunan gruplar, kararın Alabama ve başka eyaletlerde tüp bebek tedavisi açısından olumsuz sonuçlar oluşturabileceği uyarısında bulundu. Bazı kürtaj karşıtı gruplar ise söz konusu embriyoların yasal açıdan daha fazla korunması gerektiğini savundu.