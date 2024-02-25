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Giriş Tarihi: 25.2.2024

Lahana turşusu her derde deva

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Lahana turşusu her derde deva
İngiltere merkezli Şarkul Avsat sitesindeki haberde lahana turşusunun faydaları sıralandı. Habere göre vitamin ve mineral bakımından zengin lahana turşusu bağışıklık fonksiyonu ile sindirim sağlığını destekler, kilo vermeye yardımcı oluyor ve ruh sağlığına iyi gelir. Fermente lahana, C vitamini ve karotenoidler de dahil olmak üzere antioksidanlar açısından zengin. Bunlara ek olarak lahana turşusunun en bilinen özelliği, bağırsak sağlığının korunmasında çok önemli bir rol oynayan yararlı bakteriler olan canlı probiyotikleri yüksek oranda içermesi.
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Lahana turşusu her derde deva
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