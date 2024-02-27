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Giriş Tarihi: 27.2.2024

Bilimsel olarak kanıtlandı: Stres kanser nedeni

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Bilimsel olarak kanıtlandı: Stres kanser nedeni
ABD'de yapılan araştırmada, stresin kanserli hücrelerin büyümesine ve yayılmasına neden olduğu tespit edildi. New York şehrindeki Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan bir ekip, meme kanseri olan laboratuvar fareleri üzerinde araştırma yaptı. Ekip, kronik stresin, nötrofil adı verilen beyaz kan hücrelerinin yapışkan ağlarının oluşumuna yol açtığını ve bunun kanser hücrelerinin dokuları istila etmesini kolaylaştırdığını belirledi. Çalışmada fareler stres altına alındığında kanserin yayılma riski iki ila dört kat arttığı tespit edildi.
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Bilimsel olarak kanıtlandı: Stres kanser nedeni
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