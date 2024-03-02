Göbekli erkeklerin beyni erken yaşlanıyor

ABD'de göbekli erkekleri mutsuz edecek bir araştırma yapıldı. Rutgers Health tarafından yapılan araştırmada, ailesinde Alzheimer hastalığı öyküsü olan 204 sağlıklı orta yaşlı insan analiz edildi. Yüksek karın yağına sahip erkeklerin bilişsel fonksiyonlarının daha düşük olduğu tespit edildi. Obesity dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, pankreas ve karaciğerde daha fazla yağ birikmesinin daha yüksek demans riskine yol açabileceğine inanıyor. Ancak bu durumun kadınlar için geçerli olmadığı açıklandı.