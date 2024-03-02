Şeker hastasıysanız hurmaya dikkat

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma, zengin vitamin içeriği sayesinde oldukça sağlıklı bir meyve. Ancak uzmanlar, özellikle diyabet hastalarının hurmayı dikkatli tüketmesi konusunda uyarıyor. Şarkul Avsat'ın haberine göre, Suudi Arabistan'da endokrinologların ve diyabet hastalarının pratik deneyimlerinden yola çıkılarak, diyabetli kişilerin fazla hurma yemesinin düzensiz kan şekerinin en önemli nedenlerinden biri olduğu ve bunun da kan hücrelerinde artışa yol açtığı doğrulandı. Rus beslenme uzmanı Angelica Duval ise diyabetli kişilerin ancak doktor onayından sonra hurma yemelerini tavsiye etti.