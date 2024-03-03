Almanya’da çözüm bulamadılar, şifayı Bayburt’ta buldular

Almanya'da yaşayan Altıkat Ailesi'nin 4 yaşındaki çocukları bir süredir uyku apnesi ve geniz eti problemi ile mücadele ediyordu. Almanya'da çocuklarının sağlık sorunlarına çare bulamayan aile çözümü Bayburt Devlet Hastanesinde buldu. Altıkat Ailesi geniz eti sorunu ve uyku apnesi ile mücadele eden çocukları için Almanya'da çalmadık kapı bırakmadı. Çocuklarının hastalığına çözüm bulamayan baba Hakan Altıkat, memleketleri Bayburt'ta çözüm bulabileceklerini düşündü. Uzman Dr. Harun Sivlim ve Op. Dr. Erhan Uzun ile iletişime geçen baba Altıkat, çocuklarının tedavisini yaptırmak üzere Bayburt'a gelmeye karar verdi. Op. Dr. Erhan Uzun nüksetmiş geniz eti problemi ile beraber seröz otit ve allerjik rinit olduğunu da tespit ederek minik Ali Asaf'a operasyon önerdi. 4 yaşındaki Ali Asaf'ın geniz eti alınarak, kulaklarındaki probleme müdahale edildi. Başarılı bir operasyon geçiren minik Ali Asaf'ın, aynı zamanda alerjik rinit tanısı konarak gelecek tedavisi de planladı.

Baba Hakan Altıkat, Bayburt'ta dünya standartlarında bir sağlık hizmeti almanın memnuniyetiyle evlerine dönmenin sevincini yaşadığını ifade ederek, operasyonu gerçekleştiren Erhan Uzun'a, hastane Başhekimi Murat Canpolat'a, Başhekim Yardımcıları Harun Sivlim ve Ünal Saraç'a teşekkürlerini iletti.