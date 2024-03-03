Gaziantep Şehir Hastanesi riskli hamileliklere çözüm oldu! Perinatoloji Kliniği hayat kurtarıyor

Sınacı, son olarak hamileliğin 22. haftasında kan uyuşmazlığı nedeniyle anne karnında ölmek üzere olan bebeğe hamilelik süresince kordon bağı üzerinden kan nakilleri yaparak bebeğin sorunsuz bir şekilde dünyaya gelmesine aracı oldu.

Gebelik, doğum ve lohusalık döneminde anne ve bebekte meydana gelebilecek olumsuz durumların erken dönemde taranması, tanısı ve etkin tedavisinin önemli olduğunu ve bu sürecin perinatoloji kliniğince takip edildiğini anlatan Doç. Dr. Selcan Sınacı, yaz aylarında hizmet vermeye başlayan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde riskli hamilelikleri takip ettiklerini söyledi.

Anne karnındaki bebekte anomali taramasının artık dünyadaki tüm ülkelerde gebelik takibinin olmazsa olmaz bir parçası haline geldiğini belirten Sınacı, "Gebelikte yapılan taramalarda anomali şüphesi durumunda tanıya ulaşmak için 12-14. gebelik haftaları arasında bebeğin eşinden (koryon villus biyopsisi) ve 16-24. gebelik haftaları arasında bebeğin içinde bulunduğu su kesesinden (amniyosentez), 24. gebelik haftasından sonra göbek kordonundan örnekleme (kordosentez) yapılabiliniyor. Bebekteki sorunlar dışında, annede var olan veya sonradan gebelikte gelişen diyabet yüksek tansiyon gibi anne hayatını tehlikeye sokan hastalıklarda takip ve yönetim ile düşük tehditi, erken doğum tehditi, plasenta previa gibi gebelik ile ilgili sorunların tespiti ve yönetimlerinin belirlenmesi perinatolojinin alanıdır" diye konuştu.

Anne karnında tespit edilen problemlerden anne karnında iken bebeğe müdahalesi ve tedavisi mümkün olan durumlar bulunduğunu, bunun da ancak perinataloglar tarafından takip edilebildiğini kaydeden Sınacı, "Bazı çoğul gebeliklerde bebeklerden birinde veya ikisinde istenmeyen durumlar gelişebilir, bunlara anne karnında iken bazı girişimsel yöntemler ile müdahale şansımız vardır ve tedavi mümkündür. Anne-bebek arasında kan uyuşmazlığı olması durumunda bebeğe anne karnında iken kan verilmezse şiddetli kansızlıktan ve buna bağlı gelişen kalp yetmezliğinden maalesef anne karnında bebeğin ölümü gerçekleşir. Biz kan uyuşmazlığı olan gebeleri takip ederek, kansızlık geliştiğini tespit ettiğimiz bebeklere doğuma kadar belli aralıklarla göbek kordonundan kan veriyoruz ki bu müdahale bebek için hayati önem taşıyor. Ek olarak, bebeğin gelişimi ile ilgili, sıvısı ile ilgili, göbek kordonu ile ilgili anormalliklerde gebeliğin takip ve yönetimini üstleniyoruz" dedi.

Sınacı, Sağlık Bakanlığı tarafından tarama programına alınan SMA hastalığı konusunda tarama yaparak erken tanı koyduklarını belirterek, "Anne ve babada SMA taşıyıcılığı varsa her gebelikte yüzde 25 oranında bebeğin SMA hastası olması ihtimali vardır. Bu durumda aile bebeğin anne karnında iken teşhisini istiyor ise gebeliğin erken döneminden itibaren tanısal test yapma imkanımız var. Bu amaçla; 11-14. gebelik haftaları arasında koryon villus örneklemesi (bebeğin eşinden yapılan örnekleme) ile, 16-24. gebelik haftaları arasında amniyosentez (bebeğin içinde bulunduğu sıvı kesesinden yapılan örnekleme) ile SMA'nın anne karnında iken tespiti mümkündür. Erken tanı ile aile erken dönemde genetik danışmanlık alma imkanına sahip olmaktadır" diye konuştu.

Her yerde bulunması ve ulaşılması da zor bir branş olan perinatoloji alanında Gaziantep'te hizmet vermeye başlayarak riskli hamileliklerde anne adaylarını Ankara ve İstanbul gibi şehirlere gitmekten kurtaran Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Gaziantepli hastaların yanı sıra bölge illerine de hizmet veren Doç. Dr. Sınacı, kadın doğum uzmanı tarafından yapılan ultrason muayenesinde bebekte anomali şüphesi olanları, kan uyuşmazlığı nedeniyle bebekte etkilenme şüphesi olanları ve riskli çoğul gebeliği olan hastaları yoğunluk nedeni ile randevuları dolu olsa bile geri çevirmediklerini söyledi. Sınacı, "Hastanemizde detaylı inceleme imkanı sağlayan donanımlı ultrason cihazları ve özellikli iğne ve girişimsel aletler ile anne karnında iken uygulanabilen işlemleri başarı ile gerçekleştirmekteyiz. Gaziantep dışında çevre il ve ilçelerden de gelen hastaların da başvurduğu, anne karnında uygulanabilen hemen her işlemin yapılabildiği, oldukça geniş bir bölgenin en büyük ve kapsamlı tek perinatal merkezi olarak hizmet vermekteyiz" dedi.

Sınacı, "Riskli gebelikler ile ilgilenen branş olduğumuzdan biz perinatologlar olarak sıkıntılı durumlarda hem anne hem bebek için en iyi yaklaşımı yapmaya çabalarken heyecan dolu pek çok anın da içinde kalabiliyoruz. Yakın zamanda duygulanarak (iyi ki bu işi yapıyorum) dediğim anlardan birini yaşadım. Gebeliğin 22. gebelik haftasında kan uyuşmazlığı nedeni ile bize gönderilen ve anne karnında ölmek üzere olan bir bebeğe tekrarlayan kan nakilleri yaparak gebeliği 35. haftaya ulaştırdığımız ve sorunsuz bir şekilde doğumu gerçekleştirerek bebeği annenin kucağına verdiğimizde annenin mutluluk gözyaşları içinde kalıp binbir teşekkür sıraladığı anlar oldu" diye konuştu.