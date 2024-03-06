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Giriş Tarihi: 6.3.2024 12:05

Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi’nde doğumhane ünitesi hizmete girdi

Adana 5 Ocak Devlet Hastanesinde doğumhane ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hastane Başhekimi Dr. FatihTepe, “Öncelikle bölgemizin büyük ihtiyacı olarak gördüğümüz doğumhanemiz halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Adana’nın en yeni hastanesi olarak ünitemizi hizmete sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Doğumhane ünitemizle birlikte Bakanlığımızın bize belirlediği hizmet rolümüzde vermemiz gereken tüm hizmetleri vermekteyiz” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi’nde doğumhane ünitesi hizmete girdi

Hastane Başhekimi Dr. FatihTepe, "Öncelikle bölgemizin büyük ihtiyacı olarak gördüğümüz doğumhanemiz halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Adana'nın en yeni hastanesi olarak ünitemizi hizmete sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Doğumhane ünitemizle birlikte Bakanlığımızın bize belirlediği hizmet rolümüzde vermemiz gereken tüm hizmetleri vermekteyiz" dedi. Hizmete açılan doğumhanede tam donanımlı 6 adet tek kişilik özel SDL odası bulunduğunu ifade eden başhekim Tepe, "Adana halkının tanı ve tedavi ihtiyaçlarını yerinde çözme gayretimiz devam edecek" diye konuştu.

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Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi’nde doğumhane ünitesi hizmete girdi
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