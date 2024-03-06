Kemik birleşimini çözüp protez yerleştirme ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

Tedavisi Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süren ve yürümek için gün sayan Ümit Tunç'un, 35 yıldır hareket kabiliyeti olmayan sağ kalçası gerçekleştirilen operasyon neticesinde hareket kabiliyeti kazandı.

Hastanın Sol kalçasındaki kırık nedeniyle 2022 yılında Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cerrahisini gerçekleştirmişti. O zaman sağ kalçasındaki hareketsizliğinden şikayetleri de mevcuttu. Sol tarafı tamamen iyileştikten sonra sağ kalçasındaki sorun için klinikte protez yöntemiyle hazırlıkları tamamlanarak Doç. Dr. Nizamettin Koçkara ile birlikte Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burak Gökgöz tarafından ameliyat gerçekleştirilmişti.

ARTIK HASTAMIZ SAĞ KALÇASINI HAREKET ETTİREBİLİYOR

Gerçekleştirilen ameliyat ile ilgili bilgi veren Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nizamettin Koçkara, "Ümit Bey sol kalça yuvasındaki kırığın iyileşmesi sonrası sağ kalçasındaki sorundan bize bahsetti. 35 yıldır sağ kalça ekleminde hareket yoktu çünkü kalça kemiği tamamen leğen kemiğine kaynamıştı. Kalça eklemi vücuttaki diğer eklemlerle bir bütün koordinasyon içerisinde çalışır. Eğer kalça ekleminin hareketi ortadan kalkarsa bundan özellikle omurga çok etkilenir. Ümit beyde de aynılarını saptadık. Ve kalça eklemindeki kemik birleşimini çözüp oraya protez ameliyatı yapıp bu parçayı hareket haline getirmek için geçen hafta bir ameliyat uyguladık ve oldukça başarılı bir sonuç aldık. Artık hastamız sağ kalçasını hareket ettirebiliyor ve kullanabiliyor. Bu ameliyatlar oldukça nadir yapılabilen ameliyatlar. Erzincan'da ilk kez Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde gerçekleştirildi. Hastamız yakında yürüyebilecek" ifadelerine yer verdi.

ERZİNCAN'DA DA İLK YAPILAN BİR AMELİYAT OLDU

Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Hastanemiz de son yıllarda Erzincan dışında çevre il ve ilçelere de hizmet verdiğini kaydederek, "Türkiye'de çok ender Erzincan'da da ilk yapılan bir ameliyat oldu. Bu hastamız Giresun'dan geldi. Sağlık en büyük nimet. Bizler de Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak insanların sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu minvalde günde yaklaşık 4500 poliklinik hastamız var. Yaptığımız istatistiklerde bu 4 bin 500 hastamızın yaklaşık yüzde 25'i ila 30'u Erzincan dışından gelen hastalarımız. Bu bizim hastanemiz için oldukça onur ve güven verici bir istatistik. Bütün hekimlerimiz canla başla çalışıyorlar." dedi.