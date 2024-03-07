Dr. Börta Ramazan’da oruç tutmak isteyen diyabet hastalarını uyardı

Oruç tutmak isteyen hastaların oruç tutma durumu hekimi ile beraber değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Acil Tıp ve Dahiliye Uzmanı Dr. Tayfun Börta, Diyabet hastası oruç tutmak istiyorsa en az 1,5-2 ay öncesinden takipli olduğu hekime başvurması ve risk skalası belirlenmesi gerektiğini ifadede etti.

Diyabetik koması geçiren şeker hastalarının oruç tutması tıbben uygun olmadığını hatırlatan Acil Tıp ve Dahiliye Uzmanı Dr. Tayfun Börta,"Ramazan ayında oruç tutmak İslam'ın 5 şartından biridir. Sağlıklı Müslümanların oruç tutması dini bir vecibedir. Dünyada yaklaşık 2 milyar Müslüman bulunmaktadır. Ramazan ayı hicri takvime göre olduğu için her yıl 10 gün daha erken başlamaktadır. Bu da oruçlu olan sürenin yıl içinde değişiklik göstereceği anlamına gelmektedir. Yaza denk gelen ramazanlarda aç kalınan süre 18-20 saate yakınken kışın 8-9 saat olabilmektedir. Özellikle uzun süre aç ve susuz kalınan oruçlarda kronik hastalığı bulunan hastalar ciddi problemlerle karşılaşabilmektedir" dedi.

Diyabet (şeker) hastalığı olan ve oruç tutmak isteyen bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Börta, şeker hastalarının önceden hazırlık yaparak ve doktoruna danışarak oruç tutması gerektiğini ifade etti.

Şeker hastalarının oruç tutmak için en az 1,5-2 ay öncesinden takipli olduğu hekime başvurmuş ve risk skalasını belirlemiş olması gerektiğini kaydeden Börta, şöyle konuştu: "Oruç tutma durumu hekimi ile beraber değerlendirilmelidir. Oruç tutmak isteyen diyabet (şeker) hastaları risk durumuna göre çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli olarak değerlendirilir. Hastalarımızı kolaylık olsun diye kategorize ettik; Çok Yüksek Riskli; Hamile diyabet hastaları, Tip 1 diyabet hastaları, diyalize giren diyabet hastaları, tekrarlayan hipoglisemi(ciddi şeker düşmesi) atakları geçiren hastalar, Diyabetik ketoasidoz (şeker koması) geçiren şeker hastalarının oruç tutması tıbben uygun değildir. Oruç tutmaları çok yüksek risklidir. Yüksek Risk; nefropati(böbrek tutulumu), retinopati (göz tutulumu), nöropati, insülin ve insülini arttıran ilaç (sulfonilüre) kullanan hastalar, ciddi sağlık sorunu olan hastalar ve 75 yaşından büyük olan hastaların oruç tutması tıbben uygun değildir. Tutmaları yüksek risklidir. Orta Risk; iki oral antidiyabetik (2 şeker hapı) ile HbA1C (3 aylık şeker ortalaması) kontrol altında olan hastalar gerekli düzenlemeler ile oruç tutabilir. Düşük Risk; yaşam tarzı (diyet, egzersiz) değişikliği ve tek oralantidiyabetik (tek şeker hapı) ile takip edilen hastalar oruç tutabilir."