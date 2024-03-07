Eyvah çocuğum ateşlendi

Asya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Sevinç, pediatrik hastalarda ateş yönetimini anlattı. Uzm. Dr. Sevinç "Çocuk doktorları olarak en büyük önceliğimiz hastalarımızın sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamaktır. Ateş, ebeveynlerin ortak kaygısıdır, anne babalar en iyi uygulamaları öğrenirlerse kaygılarını bir kenara bırakarak çocuklarına uygun bakımı sağlayabilirler" dedi.Uzm. Dr. Sevinç, ateşi çıkan çocukta ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle sıraladı:Ateş, vücudun enfeksiyon veya hastalığa karşı verdiği doğal tepkidir. Çocuklarda ateş genellikle 38°C ve daha yüksek bir sıcaklık olarak tanımlanır. Ateşin kendisinin bir hastalık değil, altta yatan bir durumun belirtisi olduğunu unutmamak önemlidir.Ateşin doğru ölçümü çok önemlidir. En hassas ölçümler için dijital termometre kullanımı önermekteyiz. Rektal ateş ölçümü bebeklerde ve üç aydan küçük çocuklarda en doğru sonucu verir. Daha büyük çocuklar için ağızdan, koltuk altından veya temassız ateş ölçerler uygun seçeneklerdir.Ateşin kendisi genellikle zararlı olmasa da bazı durumlar acil tıbbi değerlendirmeyi gerektirir. Çocuk üç aylıktan küçükse ve ateşi (rektal ölçüm) 38°C veya daha yüksekse ebeveynler tıbbi yardım almalıdır.CİDDİ semptomları olmayan ateş durumunda önceliğin çocuğun rahatını sağlamak olduğunu belirten Uzm. Dr. Sevinç, "Su ve sıvı desteği ile vücudun sıvısız (Dehidratasyon) kalmaması sağlanmalı. Hafif giysiler giydirilmeli ve ortam ısısı düşürülmeli. Ateş düşürücü ilaçlar ise hekim rehberliğinde kullanılmalıdır" diye konuştu.EBEVEYNLERİ ateş fobisi, yani aşırı kaygıya ve aşırı tedaviye yol açan ateş korkusu hakkında eğitmenin önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Sevinç, "Ateşin kendisi zararlı değildir ve genellikle vücudun enfeksiyonla mücadele ettiğinin bir işaretidir. Ebeveynler, yalnızca ateşi düşürmek yerine çocuklarının genel sağlığına ve rahatlığına odaklanmalıdır" dedi."Enfeksiyonlarınyayılmasını önlemek, çocuklarda ateş oluşumunu azaltmanın anahtarıdır" diyen Uzm. Dr. Sevinç, "El hijyeni, düzenli aşılama ve hasta kişilerle yakın temastan kaçınma sağlanmalıdır. Ebeveynler şüpheye düştüklerinde çocuklarının hekimine danışmaktan çekinmemelidir. Çocuk hekiminiz, hastalığın ciddiyetini değerlendirerek, ateş yönetimi için çocuğunuz için uygun öneriler sunacaktır. Sonuç olarak pediatrik hastalarda ateş yönetimi, hem çocuğun konforuna hem de ateşin altında yatan nedene odaklanan dengeli bir yaklaşım gerektirir" diye konuştu.UZMDr. Sevinç, çocuğun ateşinin yüksek olduğu durumlara eşlik eden rahatsızlıklar var ise zaman kaybetmeden hastaneye giderek acile başvurulması gerektiğini söyledi. İşte o durumlar:Nefes almada zorlukŞiddetli baş ağrısıBoyun tutulmasıSürekli kusmaŞiddetli acıOlağandışı uyuşukluk veya sinirlilikDeri döküntüsü veya mor lekeler