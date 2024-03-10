Obezlik, ırsi olma riski taşıyor

Norveç Üniversitesi uzmanlarının yaptıkları bir araştırma anne babaları kilolu olanlara kötü bir haber verdi. Araştırmanın sonuçlarına göre ebeveynleri obez olan çocukların da kilolu olma riski diğerlerine göre 6 kat daha fazla oluyor. Üstelik anne babaları orta yaşlarda kilolu olan çocukların da aynı yaşlarda kilolu olduğu belirlendi. Araştırmaya öncülük eden Dr. Mari Mikkelsen, "2 bin 68 yetişkin ve ebeveynlerinden elde edilen verileri analiz ettik. Ebeveynleri obezite ile yaşayan çocukların, 40'lı ve 50'li yaşlarında, evden ayrıldıktan çok sonra bile obeziteyle yaşama olasılıkları çok daha yüksek" dedi.