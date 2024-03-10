Sahurda tok tutan yiyecekleri tercih edin

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden Uzman Dr. Gülnar Zeynalova ve Diyetisyen Beste Mum ile ramazan ayında oruç tutarken sağlığımıza nasıl dikkat etmemiz gerektiğini, kimler için orucun riskli olduğunu ve ilk sahurda nasıl beslenmemiz gerektiğini konuştum.Uzm. Dr. Gülnar Zeynalova, "Ramazan ayında bazı sağlık sorunları olanlar örneğin kalp, diyabet hastaları gibi ya da hamilelik, emzirme, yaşlılık gibi durumları olanlar için oruç tutmak tehlikeli olabilir. Bu durumda kişinin kendi sağlık durumunu göz önünde bulundurarak, doktoruna danışıp oruç tutması daha doğru olur" dedi.Uzm. Dr. Zeynalova, sahurda tüketilen yiyeceklerin tok tutucu ve enerji verici özelliklere sahip olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı ve şu önerilerde bulundu: "Protein, lif, vitamin ve mineral içeriği yüksek besinler tercih edilmelidir. Ayrıca bol su içmek de sahurda önemlidir. Çünkü gün boyunca susuz kalmamak için vücudu güne hazırlar. Aşırı yağlı ve şekerli besinlerden kaçınılmalı ve hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir."Ramazan pidesinin un ve maya gibi malzemelerle yapıldığını belirten Uzm. Dr. Zeynalova, "Ramazan pidesi kalorisi, içeriğine ve yapıldığı şekle göre değişebilir. Genellikle bir dilim ramazan pidesinin yaklaşık olarak 100 ila 200 kalori arasında olduğu söylenebilir. Dengeli beslenme için ölçülü tüketmekte fayda var. Ancak herkesin enerji ihtiyacı farklı olduğundan, porsiyon miktarı kişiden kişiye değişebilir" dedi.Sahurda tam buğday ekmeği gibi lif içeriği yüksek ekmek türlerinin tercih edilmesinin faydalı olduğunu belirten Uzm. Dr. Zeynalova, şöyle konuştu: "Bu tür ekmekler sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini artırabilir ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca protein ve sağlıklı yağ içeriği yüksek ekmekleri tercih etmek de besleyici bir seçenek olabilir."Diyetisyen Beste Mum ise sahurda şu besin gruplarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi:Yumurta, peynir, yoğurt, balık veya tavuk gibi proteinler sahur öğününe eklenmelidir.Kepekli ekmek, bulgur, yulaf ezmesi gibi tam tahıllı besinler, lif ve enerji sağlayarak tok tutar.Lif, vitamin ve mineral açısından zengin meyve ve sebzeler tüketilmelidir.Yoğurt, süt veya ayran gibi süt ve süt ürünleri sahurda tercih edilebilir.Su içmek de su dengesini sağlamak ve vücudu susuz bırakmamak için çok önemlidir.Mum, sahur sofralarında kaçınılması gereken besinleri ise şöyle sıraladı:Anlık doygunluk sağlayan bu tür yiyeceklerden kaçınmak, enerji seviyelerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur.Kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olarak enerji seviyelerini bozabilir.Uzun süreli tokluk hissi yerine çabuk açlık hissi yaratabilir. Bu da oruç sürecini olumsuz etkileyebilir.Mum, şu örnek sahur menülerini verdi:1 adet haşlanmış yumurta2 dilim beyaz peynir (60 gram)Domates-salatalık (söğüş/tuzsuz/yağ ilavesiz)10 adet çiğ badem veya 3 tüm ceviz1 porsiyon mevsim meyvesi2 dilim tam tahıllı esmer / karabuğday ekmek (50 gram)Bol bol da su içilmeliKepekli ekmekle yapılmış peynirli tostHindi fümeCeviz1 su bardağı kefirMenemenBeyaz peynirKuru kayısıPapatya çayıBir avuç içi kadar pide