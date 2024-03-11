Girişimsel Akademi 2024 toplantısı Adana’da yapıldı

Toplantıya her bölgeden 200 katılımcının biraraya geldiğini ifade eden Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt, "Bu toplantı için 1 yıldır hazırlık yapıldı ve en büyük hacimli toplantıyı gerçekleştirdik.

Üç gün süren toplantımızda 5 kurs, Adana Şehir Hastanesi Kateter Laboratuvarında eş zamanlı iki canlı yayın, 1 günde 11 canlı vaka ve 15 sunum ile birlikte eğitici 12 karmaşa olgu sunumu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Adana Şehir Hastanesi kardiyoloji bölümü hem ulusal hem de uluslararası alanda adeta bir eğitim üssü konumda. Kongremizin başarılı şekilde geçmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.