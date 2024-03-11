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Giriş Tarihi: 11.3.2024 15:41

Girişimsel Akademi 2024 toplantısı Adana’da yapıldı

Kardiyovasküler Akademi Derneği ile Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Bölümü tarafında Girşimsel Akademi 2024 toplantısı Adana’da gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını kongre koordinatörü Adana Tıp Fakültesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, Türk Kardiyoloji Derneği Kapak Hastalıkları Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt tarafından yapıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Girişimsel Akademi 2024 toplantısı Adana’da yapıldı

Toplantıya her bölgeden 200 katılımcının biraraya geldiğini ifade eden Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt, "Bu toplantı için 1 yıldır hazırlık yapıldı ve en büyük hacimli toplantıyı gerçekleştirdik.

Üç gün süren toplantımızda 5 kurs, Adana Şehir Hastanesi Kateter Laboratuvarında eş zamanlı iki canlı yayın, 1 günde 11 canlı vaka ve 15 sunum ile birlikte eğitici 12 karmaşa olgu sunumu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Adana Şehir Hastanesi kardiyoloji bölümü hem ulusal hem de uluslararası alanda adeta bir eğitim üssü konumda. Kongremizin başarılı şekilde geçmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Girişimsel Akademi 2024 toplantısı Adana’da yapıldı
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