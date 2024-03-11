Karadenizlilerin bir bildiği varmış! Karadeniz'in yüzlerce yıllık tarifi Amerikalıların yeni "süper besini!"

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTAR

Giresun Üniversitesi Gastronomii ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen: Karalahana antidoksan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlü tutuyor. Bol miktarda C ve K vitamini içeriyor. Yüksek oranda lif içeriğtyle bağırsak ve kan şekeri hastalıklarına iyi geliyor. Kış ayları üzerine yağan kar ile en lezzetli olduğu zamanlardır.