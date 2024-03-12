2 adımda kanser riskini sıfırlayın! Adeta antikanser etkisi yaratan o besin...

Cancer Research UK'e göre, kolorektal kanser olarak da bilinen bağırsak kanseri, en yaygın kanser türlerinden biridir. Son yıllarda gençler arasında kolon ve rektum kanseri vakalarında artış yaşanmaktadır. Bağırsak kanseriyle ilgili birçok önyargı bulunmasından dolayı, bu ölümcül hastalık bazen tespit edilememektedir.
Uzmanlar, bağırsak kanserine neyin sebep olduğunun her zaman bilinemediğini ancak genetik değişiklikler, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin bunun sebep olabileceğini söylüyor.
Bir doktor, riski azaltmak için bu iki şeye ağırlık vermenizi öneriyor.
Onkolog Doktor Ursina Teitelbaum, bağırsak kanserinin erken teşhisinin zor olabileceğini, çünkü hastaların sıklıkla semptomlarını göz ardı ettiğini söyledi. Özellikle genç hastaların alışılmadık semptomlarının kanser olabileceğini nadiren düşünme eğiliminde olduklarını belirtti.
Doktor, erken teşhis önemli bir fark yaratabileceğinden anormallikleri veya uyarı işaretlerini göz ardı etmemeniz konusunda ısrar ediyor.
Dr. Teitelbaum şunları söyledi: "Bağırsak alışkanlıklarınızda herhangi bir değişiklik olup olmadığına dikkat edin. Her zaman zamanında tuvalete çıkıyorsanız ancak şimdi sık sık kabızlık hissediyorsanız veya dışkınızda kan fark ediyorsanız ve karın ağrınız varsa, bir doktorla konuşmanızda fayda var."
Doktor ayrıca kolorektal kanser teşhisi konan her üç kişiden birinin aile bireylerinde bu kansere yakalandığını, dolayısıyla genetik olarak risk altında olup olmadığınızı görmek için gerçeklerinizle konuşmanın faydalı olabileceğini söyledi.
SAĞLIKLI BESLENMEK VE AKTİF KALMAK
Artık hepimiz sağlıklı beslenmenin ve egzersiz yapmanın sağlığımıza önemli ölçüde yardımcı olabileceğini biliyoruz. Ancak bağırsak kanserinin genellikle kötü yaşam tarzı seçimleriyle bağlantılı olduğunun farkında olmayabilirsiniz; fiziksel aktivite eksikliği ve sigara içmek gibi etkenler kanser riskini artırmaktadır.
Yüksek lifli beslenmenin belirli kanser türlerine yakalanma riskini azalttığı bulunmuştur. Lif bağırsağa 'iyi' bakteriler ekler ve kolon astarını korur. Ayrıca işlenmiş gıda tüketimi, daha yüksek bağırsak kanseri riski ile ilişkilidir.
Dr. Teitelbaum şunları ekledi: "Kolon kanseri için mükemmel bir öngörü yoktur, ancak sağlıklı bir yaşam tarzı bundan kaçınmaya yardımcı olabilir."
Uzmanlar şunları söyledi: "Kilo - bağırsak kanseri aşırı kilolu veya obez kişilerde daha yaygındır. Egzersiz - hareketsizlik bağırsak kanserine yakalanma riskini artırır. Sigara - sigara içmek bağırsak kanserine yakalanma olasılığınızı artırır."
BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ