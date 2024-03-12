2 adımda kanser riskini sıfırlayın! Adeta antikanser etkisi yaratan o besin...

Dr. Teitelbaum şunları söyledi: "Bağırsak alışkanlıklarınızda herhangi bir değişiklik olup olmadığına dikkat edin. Her zaman zamanında tuvalete çıkıyorsanız ancak şimdi sık sık kabızlık hissediyorsanız veya dışkınızda kan fark ediyorsanız ve karın ağrınız varsa, bir doktorla konuşmanızda fayda var."