Kadın sağlığı ele alındı

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği panele; YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, YDÜ Mükemmeliyet Merkezi Yönetim Kurulu üyesi, NERITA Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, YDÜ Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevcan Kurtulmuş Yılmaz ve pek çok akademisyen katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nden Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Dt. Ayşegül Şahin "Kadınların Ağız Sağlığında Hormonların Rolü", Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Betül Mammadov "Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı Sorunları", Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Taygun Dayı "Yaşam Dönemlerine Göre Sağlıklı Beslenme Özellikleri", Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Yerlikaya "Hareketin Kadın Sağlığına Etkisi" ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Barış Başel "Sosyal Politika ve Kadın" başlıklı sunumları gerçekleştirdi. Sunumlarda, farklı yaş gruplarındaki kadınlara yönelik ağız bakımı, beslenme ve fiziksel hareket önerilerinde bulunuldu.

Panelin açılış konuşmasını yapan YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı, kadınların, toplumun temel taşı olduğunu ifade ederek, kadın sağlığını korumak ve geliştirmek için fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan iş birliklerinin önemine değindi. Sadece bedensel sağlık değil, aynı zamanda sosyal politikaların da kadınların sağlık ve refahını şekillendirdiğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Kırmızı, "Sağlıklı ve mutlu bir toplum için kadınların sağlığına ve refahına gereken önemi vermek, hepimizin sorumluluğudur. Bugün aldığımız bilgiler ve fikirler, bu sorumluluğu daha etkin bir şekilde yerine getirmemize yardımcı olacaktır" dedi.