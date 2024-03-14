Türkiye’yi gururlandıran doktorlar! Kadın hekim ve ekibi tarafından geliştirdi

CERRAHİSİZ TESPİT EDİLECEK



Projede bulunan Üniversite Araştırma Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan da, akciğer kanseri teşhisi alan hastaların verileri üzerinden çalıştıklarını anlatarak, "Bilgilerimizi bilgisayar modellemesi, makine ve delil öğrenmeyle birlikte yapay zeka kurgusuna oturtup modelimizi oluşturduk. Akciğer kanseri olan vakalarda ameliyattan önce hastalığın 5 yıllık sürede tekrarlayıp tekrarlamayacağı ve hastanın da bu sürenin sonunda sağ kalımı olup olmayacağıyla ilgili artık öngörü belirleyebiliyoruz. Bir başka akciğer lezyonunda da eğer düşük seviyeliyse ilaç tedavisi, yüksek seviyeli agresif lezyonda ise cerrahiye gidip gitmeyeceğini cerrahi işlemsiz tespit etme şansımız var" dedi.