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Giriş Tarihi: 14.3.2024 11:34

Türkiye’yi gururlandıran doktorlar! Kadın hekim ve ekibi tarafından geliştirdi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde, akciğer kanseri tedavisinde yapay zeka kullanılabilmesi için başlatılan projede sona gelindi. Fakültenin Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Medikal Tasarım ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır, “Normalde akciğer kanseri hastalarından tümör alınıp biyopsi yapılıyor ama iş maliyetli ve riskli. Şimdi tedavi sürecinde yapay zekayı ele almak istiyoruz. Çalışma ilk kez üniversitemizde gerçekleştirildi. Yapay zeka, biyopsi olmadan, kişinin hangi ilaca duyarlı olup olmadığını yaklaşık yüzde 87 doğrulukla ayırt etti. Bu önemli çünkü biyopsi uygulanmadan, ek maliyet, süre gerekmeden tedaviye başlanabilecek. Önümüzdeki dönemde çalışmanın Türkiye’de hayata geçeceğini öngörüyoruz” dedi.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Türkiye’yi gururlandıran doktorlar! Kadın hekim ve ekibi tarafından geliştirdi

CERRAHİSİZ TESPİT EDİLECEK

Projede bulunan Üniversite Araştırma Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan da, akciğer kanseri teşhisi alan hastaların verileri üzerinden çalıştıklarını anlatarak, "Bilgilerimizi bilgisayar modellemesi, makine ve delil öğrenmeyle birlikte yapay zeka kurgusuna oturtup modelimizi oluşturduk. Akciğer kanseri olan vakalarda ameliyattan önce hastalığın 5 yıllık sürede tekrarlayıp tekrarlamayacağı ve hastanın da bu sürenin sonunda sağ kalımı olup olmayacağıyla ilgili artık öngörü belirleyebiliyoruz. Bir başka akciğer lezyonunda da eğer düşük seviyeliyse ilaç tedavisi, yüksek seviyeli agresif lezyonda ise cerrahiye gidip gitmeyeceğini cerrahi işlemsiz tespit etme şansımız var" dedi.

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Türkiye’yi gururlandıran doktorlar! Kadın hekim ve ekibi tarafından geliştirdi
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