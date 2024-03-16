Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Oruç tutmak vücudu yeniliyor! İftarda ve sahurda nasıl beslenmeli?

Ramazan orucu, diğer uzun açlık diyetlerinin tam tersine akşam yemeği ve gece uyanıp bir öğün yapma üzerine yani gündüz açlık periyoduna dayanan bir beslenmenin hâkim olduğu süreçtir. Fakat burada unutulmaması gereken bir nokta var ki; 30 gün sürmesi, gece açlığının gündüz açlığı ile değiştirilmesine vücudun hızlı adaptasyonu, ortalama 13 saat kadar açlık gibi tüm etmenler ramazan orucunun da yararlarını bertaraf etmiyor diyebiliriz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu iftar ve sahura kadar tercih edilen besinlerin ne olduğudur. Eğer fazla yağlı, paket ve işlenmiş gıdalar, kızartmalar, hamur işleri, rafine şeker ve endüstriyel şeker içeren besin ya da içecek tercih ediliyorsa orucun aslında metabolik faydası da ortadan kalkıyor diyebiliriz.