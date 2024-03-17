Kovid IQ’yü düşürdü

Kovid-19 salgınının ilk vakalarının ortaya çıkmasının üzerinden 4 yıl geçti ancak bilim dünyası uzun vadeli etkilerini araştırmaya devam ediyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Kovid'e yakalanan insanların zekâ seviyesi düştü. Bilim insanları, pandemi sırasında Kovid testi yapan 112 binden fazla gönüllüye ilişkin verileri analiz etti. Analiz, Kovid atlatan katılımcıların hiç enfekte olmayanlara kıyasla 2 IQ puanına eşdeğer bir bilişsel düşüş yaşadığını, uzun Kovid yaşayanların ise 6 puanlık düşüş yaşadığını ortaya koydu. Yoğun bakımda kalanlarda ise yaklaşık 9 puanlık bir düşüş olduğu görüldü.