10 yılını dolduran 226 sağlıkçıya plaket

Eğitim ve uygulama alanında yüzlerce sağlık çalışanını bir araya getiren gecede, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt , Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ve yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. Dr. DUX konuşmaları ile tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

YDÜ Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi ile Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi doktor ve çalışanlarının kutladığı 14 Mart Tıp Bayramı'nda, Yakın Doğu Oluşumu'na bağlı hastanelerde 10 yılını dolduran 226 çalışana da plaket takdim edildi. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı gecede, sağlık çalışanları canlı müzik eşliğinde eğlenceli bir gece geçirdi.