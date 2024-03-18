Bu şekilde duş alanlar dikkat! Tansiyonu fırlatıp kalp sorunlarına neden oluyor…

Bilim insanları, potansiyel olarak ölümcül olabileceğini söyledikleri sıcak duş almanın tehlikeleri konusunda tüyler ürpertici bir uyarıda bulundu.
Yeni bir rapora göre, her gün buharlı sıcak duş almak saçımızın ve cildimizin doğal yağlarını yok edebilir. Bu, kuru, kaşıntılı cilde, kırılgan saçlara ve kırık uçlara neden olabilir.
Rapor ayrıca şu uyarıyı da yapıyor: "Egzama veya sedef hastalığı gibi durumlar, sıcak duşlardan sonra önemli ölçüde kötüleşebilir."
Yoğun ısının tahrişi ve iltihabı artırabileceğini, bunun da daha ciddi salgınlara ve rahatsızlığa yol açabileceğini açıklıyor.
Ayrıca aşırı sıcak su kalbe ekstra yük bindirebilir. Bu durum özellikle önceden kalp rahatsızlığı olan, bayılabilecek ve duş veya banyoda fark edilmeden kalabilecek kişiler için oldukça riskli bir durum.
Araştırma şunu açıklıyor: "Sıcak duştan kaynaklanan ısı, kan damarlarının genişlemesine neden oluyor ve kan akışını sürdürmek için kalbin daha fazla pompalanmasını gerektiriyor."
Bu eklenen gerginlik, önceden kalp rahatsızlıkları olan kişiler için sorun yaratabilir ve potansiyel olarak artan kardiyovasküler strese yol açabilir. Belirli kalp rahatsızlıkları olan bazı kişilerde kan basıncındaki bu düşüş baş dönmesine veya sersemliğe neden olabilir, bu da duşta düşme veya diğer yaralanma riskini artırabilir.
Kalp gerginliği ve kan basıncındaki ani düşüşlerin birleşimi bayılma riskini önemli ölçüde artırır. Bu özellikle düşmelerin ciddi yaralanmalara yol açabileceği duşta tehlikelidir.
Yeni bir araştırma, yatmadan önce sıcak bir duş almanın uykuya dalmayı zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor. "Sıcak bir duş başlangıçta rahatlatıcı hissettirse de, vücut ısısında ortaya çıkan artış, vücudun uyku için gerekli olan doğal soğuma sürecine müdahale edebilir. Soğuma vücuda uyku zamanının geldiğinin sinyalini verir ve yatmadan önce sıcak bir duş bu süreci geciktirerek uykuya dalmayı zorlaştırabilir."
Üstelik kavurucu sıcaklıkta duştan çıkan buhar, astım semptomlarını kötüleştirebilir ve banyoda küf varsa bu bakterileri ciğerlerimize taşıyabilir. Raporda ayrıca cilt yanıklarının tehlikesi de vurgulanıyor. Araştırmacılar, duş başlıklarının, düzgün şekilde temiz tutulmadığı takdirde zararlı bakteri ve mantarların çoğalması için mükemmel bir yer olduğuna dikkat çekiliyor.
Son olarak çalışma şunu ortaya koyuyor: "Milyonlarca kişi, sıcak duşlar nedeniyle cilt ve kalp sorunları yaşama riskiyle karşı karşıya. Buharlı bir duştan elde edilen konfor ve anında rahatlama, aslında iki ucu keskin bir kılıç gibi hareket edebilir ve uzun vadede hem cilt hem de kardiyovasküler sağlığı potansiyel olarak etkileyebilir."
Uzmanlar çalışmanın sonucunda ise şu uyarıda bulundu: "Daha kısa, ılık duşları tercih etmek bu riskleri en aza indirmeye yardımcı olabilir."