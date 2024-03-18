Bu şekilde duş alanlar dikkat! Tansiyonu fırlatıp kalp sorunlarına neden oluyor…

Yeni bir rapora göre, her gün buharlı sıcak duş almak saçımızın ve cildimizin doğal yağlarını yok edebilir. Bu, kuru, kaşıntılı cilde, kırılgan saçlara ve kırık uçlara neden olabilir.

Rapor ayrıca şu uyarıyı da yapıyor: "Egzama veya sedef hastalığı gibi durumlar, sıcak duşlardan sonra önemli ölçüde kötüleşebilir."