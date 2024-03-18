Hayatınızdan varisi çıkarın

Varisli damarlar, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir durum. Cilt yüzeyinin hemen altında görülebilen genişlemiş, bükülmüş damarlarla karakterize edilen varisli damarlar, etkilenenler için ağrıya ve estetik kaygılara neden olabiliyor.

VARİSLİ DAMARLAR BİR DİZİ ŞİKAYETE NEDEN OLABİLİYOR

1-Görünür damarlar: Varisli damarların en belirgin belirtisi, cilt yüzeyinde bükülmüş, şişkin damarların ortaya çıkmasıdır. Genellikle mavi veya koyu mor renktedirler.

2-Bacak ağrısı ve rahatsızlığı: Varisli damarları olan birçok kişi, özellikle uzun süre ayakta durduktan veya oturduktan sonra bacaklarda ağrı, zonklama hissi yaşar.

3-Şişlik: Varisli damarlar, etkilenen bacakta, özellikle ayak bilekleri ve baldırların çevresinde şişmeye neden olabilir.

4-Ağır veya yorgun bacaklar: Varisli damarları olan kişiler genellikle gün ilerledikçe kötüleşebilen bacak yorgunluğu veya ağırlığı hissettiklerini bildirirler.

5-Kaşıntı ve cilt değişiklikleri: Varisli damarların etrafındaki cilt kaşıntılı, kuru veya renksiz hale gelebilir. Ağır vakalarda, ciltte ülser veya açık yaralar gelişebilir.

ŞİKAYETLERDEN KURTULMAK MÜMKÜN

Varisli damarlar birçok birey için rahatsızlığa neden olabilen ve yaşam kalitesini etkileyebilen yaygın bir durumdur. Nedenleri anlamak, belirtileri tanımak ve mevcut tedavi seçeneklerini keşfetmek, varisli damarları etkili bir şekilde yönetmek için gerekli adımlardır. Aktif bir yaklaşım benimseyerek ve uygun tıbbi tavsiye alarak, bireyler şikâyetlerden kurtulabilir ve genel refahlarını iyileştirebilir. Erken müdahalenin bunu önlemenin anahtarı olduğu unutulmamalıdır. Bireysel ihtiyaçlara ve koşullara göre en uygun tedavi yaklaşımını belirlemek için vasküler durumlarda uzmanlaşmış bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

BİRÇOK NEDENE BAĞLI OLUŞABİLİYOR

Varisli damarlar, damarlardaki kapakçıklar arızalandığında ortaya çıkar ve kan birikmesine ve basıncın artmasına neden olur. Kesin neden her zaman net olmasa da, varisli damarların gelişimine çeşitli faktörler katkıda bulunur. Op. Dr. Yücel, varisin nedenlerini sıraladı:

1-Yaş: Yaşlandıkça damarların elastikiyeti azalır, bu da onları hasara ve kapak fonksiyon bozukluğuna daha yatkın hale getirir.

2-Genetik: Aile öyküsü varis gelişiminde önemli bir rol oynar. Ebeveynlerinizde veya yakın akrabalarınızda varisli damarlar varsa, varis oluşma riskiniz artar.

3-Cinsiyet: Kadınların varisli damarlar geliştirme olasılığı erkeklerden daha fazladır. Hamilelik, menopoz ve doğum kontrol ilacı kullanımı sırasındaki hormonal değişiklikler varis gelişimine katkıda bulunabilir.

4-Uzun süre ayakta durma veya oturma: Uzun süre ayakta durmayı veya oturmayı gerektiren meslekler kan akışını engelleyebilir ve bacaklarda göllenmeyi artırabilir.

5-Obezite: Aşırı kilo, damarlara ek baskı uygulayarak onları hasara ve kapak işlev bozukluğuna karşı daha duyarlı hale getirir.

VARİSLİ DAMARLAR İÇİN TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Ciddiyetine ve bireysel koşullara bağlı olarak varisli damarları yönetmek için çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Op. Dr. Yücel başlıca tedavi yöntemlerini anlattı.

1-Yaşam tarzı değişiklikleri: Bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapmak, belirtileri hafifletmeye ve varisli damarların ilerlemesini önlemeye yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz, sağlıklı bir kiloyu korumak, uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan kaçınmak ve bacakları yükseltmek, venöz dolaşımın iyileşmesine katkıda bulunabilir.

2-Kompresyon çorapları: Kompresyon çorapları bacaklara dış basınç sağlayarak kan akışına yardımcı olur ve ağrı ve şişlik gibi belirtileri azaltır.

3-Skleroterapi: En küçük kesi ile cerrahi müdahalede bulunulan bu işlem, bir çözeltinin doğrudan etkilenen damara enjekte edilmesini içerir ve zamanla damarın çökmesine ve solmasına neden olur. Skleroterapi, daha küçük varisli damarlar ve örümcek damarları için etkilidir.

4-Transkutan Nd-YAG lazer: Bu işlem, lazer ısısı ile cilt üzerinden kılcal damarların yakılması işlemidir. Lazer ışığının damarların içine yönlendirilmesiyle damar duvarlarının hasar görmesini ve bu damarların vücut tarafından emilerek yok olmasını sağlar.

5-Venoseal: Varisli damarlar için modern, küçük kesi ile cerrahi işlem yapılan bir tedavi seçeneğidir. Etkilenen damarı kapatmak için tıbbi bir yapıştırıcının kullanılmasını ve venöz sistemin geri kalanından etkili bir şekilde kapatılmasını içerir.

6-Endovenöz lazer tedavisi: Bu tedavide, etkilenen damarı ısıtmak ve kapatmak için lazer enerjisi kullanır ve kan akışını daha sağlıklı damarlara yönlendirir. Lokal anestezi altında yapılan ameliyatsız bir işlemdir ve geleneksel damar sıyırma ameliyatına göre daha kısa iyileşme süresi sunar.

7-Klasik varis cerrahisi: Daha ciddi vakalarda, damar sıyırma ve bağlama anlamına gelen ligasyon gibi cerrahi prosedürler önerilebilir. Damar sıyırma, etkilenen damarın küçük kesilerden çıkarılmasını içerirken ligasyon, kan akışını yeniden yönlendirmek için damarın bağlanmasını içerir. Bu işlemler genellikle genel anestezi altında yapılır.

8-Radyofrekans ablasyonu: Endovenöz lazer tedavisine benzer şekilde, etkilenen damarı ısıtmak ve kapatmak için radyofrekans enerjisi kullanan küçük kesi ile yapılan cerrahi işlemdir. Daha az rahatsızlık ve daha hızlı iyileşme ile ameliyatla karşılaştırılabilir sonuçlar sunar.