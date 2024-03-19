Diyetisyen Özbay: Düzenli ve dengeli beslenme ile obezite sorunundan kaçınmak mümkün

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı birimi olarak, koruyucu önlemler teşkil etmesi açısından stant çalışmaları ile halkı bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını belirten Diyetisyen Tuğba Özbay, ayrıca "Halk Eğitim Merkezlerinde halk ve kursiyerlere eğitimler, okullarda seminerler veriyoruz. Burada halkımızı bilinçlendirici nitelikte çalışmalarımız oluyor. Bireyler bilinçlenirse hastalıklar en aza iner. Birçok kronik hastalığın sebebi hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmedir. Bizim kurum olarak yaptığımız şey koruyucu sağlık önlemlerini halka sunmaktır." dedi.

Obezitenin beden kitle indeksinin 30'un üstünde olması anlamına geldiğini ifade eden Diyetisyen Tuba Özbay; Beden Kitle indeksi ise kilo ile boyun orantısıdır. Kiloyu boyun karesine böldüğünüzde ortaya çıkan değeri biz beden kütle indeksi diyoruz. Beden kütle endeksinin 30'un üzerinde olması durumunda artık kişi Obez sınırlamasına giriyor. Obez olmadan önce yaşam tarzında değişiklik yapıp sağlıklı bir şekilde kilosunu veremezse kişiyi başka hastalıklar da gelip bulması an meselesi oluyor çünkü obezite birçok kronik hastalığı davet ediyor. Ben geldim diyabet dostum sen de gel diyor. Bu yüzden önlem almamız şart.

SON YILLARDA ÇOCUKLARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ ARTTI

Düzensiz beslenmenin obezitede çok önemli bir etken olduğunu ifade eden Özbay, gıdalar çok önemli, paketli gıdaların içerisindeki çin tuzu(mono sodyum glutamat) lezzet artırıcı özelliğinden dolayı çocuklar tarafından çok tüketiliyor özellikle cipslerde bulunuyor bu yüzden çocugun cipsi yedikçe yiyesi geliyor. Özellikle son yıllarda çocuklarda çocukluk çağı obezitesi arttı. Ülkemin doğusundan batısına birden çok ilde görev yaptım bu yüzden gözlemleme fırsatım oldu. Doğu bölgemizdeki illerde gittiğim okullardaki öğrencilerin çok azı kilolu idi. Fakat durum batıda farklı Eskişehir'de de görev yaptım. Okullara eğitimlere gittim. Eskişehirde kilolu çocuk sayısı önemsenmeyecek kadar az degildi. Kilolu çok fazla çocuk vardı. Kendim Çanakkaleliyim bir batılı olarak Batı bolgelerimize bakiyorum ve önlemin daha fazla alinmasi gerektiğinin üzerinde duruyorum. Maalesef batı bölgelerimizde sanki çocuklar biraz daha az sokağa çıkıyor , anne ve babalar ya bir maksimum iki çocuk sahibi oluyor ve olan çocuklarının ağzının içine bakıyor. Gak diyor tablet, guk diyor televizyon. Aman kızım üzülmesin oğlum ağlamasın 5 yaşındaki çocuğa tablet telefon alınıyor. Anne babayı çocuk yönetiyor gibi oluyor. Ayrıca çocukların eline verilen tablet, telefon ile ya da karşılarına açılan televizyon ile çok fazla vakit geçirmeleri hareket etmeden saatlerce oturmalarına biz sedanter yani hareketsiz hayat diyoruz. Hareketsiz hayat ile beraber yanlış besin tüketimi, paketli gıdaların çokça tüketilmesi çocukluk çağı obezitesine sebep oluyor. Çocukluk çağı obezitesi de maalesef ileride obez bir toplumu oluşturuyor.

OBEZİTE RİSKİNİ EN AZA İNDİREBİLMEK İÇİN HAREKET ARTTIRILMALI

Obezite riskini en aza indirebilmek için öncelikle çocuklar sonra biz yetişkinler için hareket arttırılmalı. Öyle çocuklarımız var ki odaya kapanıyorlar ve saatler boyunca Telefon, Tablet, Bilgisayar gibi şeylerle saatlerce oynuyorlar. Bu durumda anne ve babanın mutlaka müdahale etmesi gerekiyor. Aksi durum hem obeziteye sebep olur, hem görme bozukluklarına hem de omurga bozukluklarına sebep olur. Sağlığın birçok alanında çocuklar kötü etkilenir. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam için, obez çocuklar yetiştirmemek için çocukların tablet, telefon, bilgisayar ve televizyon ile geçirdikleri vakit kısıtlanmalı.

KONTROL ANNE BABADA OLMALI

Çocuklarda yetişkinler kadar bilinç, sorumluluk beklenemez. Burada çocukların eline bir şeyleri tamamen bırakmak çok da mantıklı görünmüyor. Çocuk markete gittiğinde her istediğini al dersek çocuk getiriyor şekerleme, cips, kola, gazoz. Çocuk iradeli bir çocuk olabilir ama her zaman mantıklı olmayabilir. Çocuk olmanın doğasında var bu. Evet, çocuğumuz irade sahibi olmalı fakat ebeveyn olarak kontrol anne babada olmalı. Çocuğun almasına izin verilecek birkaç şey olabilir. Marketten iki şey alabilir ama bu iki şeyin içeriği önemli. Mesela kola gibi asitli içecekler almıyoruz gibi, Cips gibi içerisinde Çin Tuzu bulunduran şeyler almıyoruz şeklinde öncesinde çocuğu bilgilendirerek markete gidildiğinde dik bir duruş sergilenirse çocuk kabul etmek zorunda kalacaktır.

Yine mesleğim gereği gözlemlediğim kadarıyla Eğer çocuk obez ise anne ve baba da obez. Çünkü çocuk yanlış hayat tarzını anne babasından öğreniyor. Daha iyi ifade etmek gerekirse anne baba obez ise çocuğun obez olma ihtimali çok yüksek oluyor. Çocuk anne babasını örnek alıyor. Bu yüzden anne baba cips yediğinde çocuk da cips yiyor. Anne baba hamburger yediğinde çocuk da hamburger yiyor, anne baba gece yemek yediğinde çocuk da gece yemek yiyor. Bu durumda çocuğun obez olma ihtimali çok yüksek oluyor. Obezite kısır döngü haline geliyor. Obezite obeziteyi doğuruyor"