Aşırı işlenmiş gıdalar sağlığı bozuyor

Uzmanlar, süpermarket ekmeği, hazır yemekler, kahvaltılık gevrek, kek, cips gibi aşırı işlenmiş gıdaların sağlığı ciddi şekilde bozduğu konusunda uyarıyor. BBC'de yer alan habere göre, işlenmiş gıdalar dünya genelinde giderek daha popüler hale geliyor. Bu gıdaların sağlığımız üzerindeki etkisine dair net bir kanıt bulunmuyor. Ancak, British Medical Journal'da yer alan ve dünya çapında 9,9 milyon kişinin bilgilerine dayanarak yapılan yakın tarihli bir araştırmaya göre, bu gıdalar şu sorunlarla ilişkilendiriliyor;Kardiyovasküler sorunlar,Obezite,Tip 2 diyabet,Uyku sorunları,Endişe ve depresyon.