E-sigara ve nikotin sakızına dikkat

Sigaraya alternatif olarak sunulan nikotin sakızları ve e-sigaralar ağız sağlığını bozuyor. Yapay zeka destekli diş hekimliği uygulaması Toothfairy'nin kurucusu Dr. Deepak Aulak, sigarayı bırakmak için nikotin yerine geçen ürünler ya da daha sağlıklı bir alternatif oldukları inancıyla elektronik sigara kullanımı konusunda uyardı. E-sigara ve nikotin sakızlarının zararlarından bahseden Aulak bunların, dil ve yanaklarda yaralara, ağız kuruluğuna, ağız kokusuna, diş eti hastalıklarına neden olabileceğini belirtti. Ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.