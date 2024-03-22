Ramazan’da oruç tutmak isteyen hipertansiyon hastalarına uyarı

Hipertansiyonu Olan Hastalar Öncelikle Bu Testleri Yaptırmalı!

Hipertansiyonu olan bir hasta kapsamlı bir fizik muayene, kan basıncı ölçüm takibi, EKG çekilmeli, açlık kan şekeri, kolesterol düzeyleri takibi, karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerini mutlaka yaptırmalısınız. Ramazan ayı öncesinde kan basıncınızı günde 2-3 kez ölçerek düzenli olup olmadığını kontrol edin. Kan basıncı ideal olarak sabahları kalkınca dinlemiş halde ve akşam yatmaya yakın olacak şekilde günde 2 kez düzenli ölçülmelidir. Herhangi bir sıkıntı olduğunda ölçümler tekrarlanmalıdır. Hipertansiyon ilaçları içinde su atıcı(diüretik)ilaçlar kullanan hastaların çok dikkatli olması, sıvı alımının günde 2 litreden az olmaması gerekir.

* Kan basıncınız bir veya iki ilaçla kontrol altına alınabiliyorsa ve ilaçlarınızı aksatmayacaksanız, kan basıncı kontrolünüzü sağladıktan sonra oruç tutmaya başlayabilirsiniz.

* Sigara içmemeye özen gösterin.

* İftarda mümkün olduğuna az ve yavaş yemek yemeli,

* Gıdaları çokça çiğneyip hafif bir çorba ya da salata ile yemeğe başlayıp bir süre ara verdikten sonra yemeğe devam edebilirsiniz.

* Tuzu günde 4 gramı (1 silme çay kaşığı tuz 2 gr) geçmeyecek şeklide tükmeye özen gösterin.

* Vücut ağırlığınıza göre 2-2,5 litre su olacak şekilde ayran, soda taze sıkılmış meyve suyu içebilirsiniz.

* Fazla kahve ve demli çay içememeye çalışın.

* Sofranızda sosis, salam, sucuk pastırma, turşu, tuzlu kraker ve bisküvi gibi tuzlu gıdalara yer vermeyin. Sebze , kurubaklagil ve protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterin.

* Şerbetli tatlılardan uzak durun; canınız tatlı istiyorsa sütlü ya da meyveli olan tatlılardan haftada 2 defayı geçmeyecek şekilde tüketin. Börek, kızartma türü gıdaları tüketmemeye çalışın.

* Sahura mutlaka kalkarak günlük almanız gereken kalori miktarını sahur da dahil 3- 4'e bölerek tüketmeye çalışın.

Unutmayın her şeyin başı sağlık. Kan basıncınızı dengeleyin, hayata dengeli adım atın!