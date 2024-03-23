AK Parti milletvekilleri duyurdu: 100 yataklı FTR hastanesinin halesi yapıldı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne yeni ek bina yapılıyor. Cumhuriyetin 100. yılında 100 yataklı olması planlanan hastanenin İhalesi yapıldı. Yakın zamanda da sözleşme imzalanacak. Hastane tamamlandığında Afyonkarahisar başta olmak üzere çok sayıda ile hizmet verecek.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Dr. Hasan Arslan yaptıkları açıklamada: "100 yataklı Fizyoterapi Rehabilitasyon hastanesi 20.800 metrekare kapalı alana sahip olacak böylelikle Afyonkarahisar başta olmak üzere bölgemizdeki illere hizmet verecek. Hastanemizin içerisinde muayene odaları, VIP muayene odaları, kafeterya, CPR, enjeksiyon odası, kemik dansitometre, tanısal ultrosonografi ve EMG bulunacak. Projedeki hidroterapi ve masaj ünitelerinde; erkek ve kadın kullanımlarına ayrı ayrı sunulan giyinme, soyunma, duş ve dinlenme alanlarıyla birlikte, 4 su içi egzersiz havuzu, 4 kaplıca havuzu, 2 girdap banyosu, 6 VİP kaplıca havuzu, 4 masaj salonu yer alacak. AFSÜ FTR Hastanesinin 17 adet rehabilitasyon ünitesiyle hizmet vermesi planlanıyor. Bunlar; Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi, Robotik Rehabilitasyon Ünitesi, Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi, Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi, El Rehabilitasyonu Ünitesi, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi, Elektroterapi Ünitesi, İzokinetik Dinamometre Ünitesi, Denge Rehabilitasyonu Ünitesi, Sanal Gerçeklik Rehabilitasyonu Ünitesi, İş Uğraşı Tedavi Ünitesi, Ergoterapi Odası, Konuşma Terapisi Ünitesi, Lenfödem Rehabilitasyon Ünitesi, Mesleki ve Fonksiyonel Rehabilitasyon Ünitesi, VIP Rehabilitasyon Ünitesi ve Transkranial Manyetik Stimülasyon odasıdır. Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dediler.