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Giriş Tarihi: 24.3.2024

Ergenler keçi, bebekler ise çiçek gibi kokuyor

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Ergenler keçi, bebekler ise çiçek gibi kokuyor
Almanya'da yapılan araştırmada bebeklerin çiçek, ergenlerin ise keçi gibi koktuğu ortaya çıktı.
Independent'ın haberine göre Friedrich Alexander Üniversitesi'nin yaptığı çalışmada, üç yaş ve altı 18 bebekle ergenlik çağındaki 18 gencin kokuları incelendi. Deneyde, katılımcılardan kıyafetlerinin koltuk altına yerleştirilen pamuk bantlarla bir gece geçirmesi istendi. Ayrıca katılımcılardan, deneyden 48 saat önce parfüm kullanmayı ve soğan ya da sarımsak yemeyi bırakmaları istendi. Daha sonra bilim insanları bantlardaki kimyasal bileşikleri laboratuvarda inceledi. Sonuçlara göre ergenler "keçi gibi" kokuyor, bebekler ise çiçek gibi.
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Ergenler keçi, bebekler ise çiçek gibi kokuyor
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