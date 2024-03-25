Nohut suyunu sakın dökmeyin!

Konserve edilmiş nohut suyuna 'Aquafaba' deniyor. İçerdiği maddeler nedeni ile nohut suyu, yumurta yerine kullanılıyor. Nohut suyu tesadüfen keşfedildi ve 2015 yılında kullanılmaya başlandı. Hayvansal ürünler yemeyen veganlar tarafından tercih edildi. Ama binbir derde deva özellikleri ile birçok kişi tarafından da sevildi. Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral "Yumurtaya sağlıklı bir alternatif olmasının yanı sıra, nohut suyu yumurta alerjisi olan kişiler için harika bir alternatif. Bir büyük yumurta için 3 yemek kaşığı nohut suyu, bir büyük yumurta beyazı için ise 2 yemek kaşığı nohut suyu kullanabilirsiniz" diyor.Prof. Dr. Göral, nohut suyunun pişirme tariflerinde de yumurta yerine kullanıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Alerjen içermeyen yemek pişirme ve fırınlama tariflerinde yumurta yerine geçer. Yumurta bulunmadığında rafa dayanıklı yumurta ikamesi olarak kullanılır gıda kaynaklı hastalıkları önlemek için. Kokteyllerde yumurta akı yerine, süt içermeyen latteler için köpük ve bazı tariflerde süt veya tereyağı yerine alternatifler olarak kullanılabilinir."Nohut suyunun tadıyla ilgili ise Prof. Dr. Göral şu bilgileri verdi: "Nötr bir tattır. Farklı türde nohut kullanırsanız veya nohutlar tuzlanırsa, sonuçlarınız farklı olabilir."NOHUT suyunun B vitamini, demir ve sağlıklı yağlar içeren besleyici bir gıda olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Göral, şu önerilerde bulundu: "Evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Nohutları geceden ıslatıp suyunu süzerek, sabah içebilirsiniz. Tariflerde kullanıldığında nötr bir tada sahiptir. Nohut suyunuzun kullanılmadan önce soğutulmasına gerek yoktur. Nohutu ıslattığınızda veya haşladığınızda besinlerin bir kısmı suya geçer. Bu suyun; B vitamini, folat, demir, fosfor, linoleik ve oleik asitler açısından zengin olduğu bulunmuştur. Nohut önemli bir baklagildir, birçok kültürde temel gıdadır ve sağlık açısından potansiyel faydaları olan besin maddeleri içerir. Nohut suyu, önemli anti-kanser ve sağlığa yararlı diğer özelliklere sahiptir."BİR çalışmada, kolorektal kanser adı verilen kolon ve rektumda görülen kanserin ilerlemesi ve gelişmesi yolları üzerindeki etkisini değerlendirmek için nohut suyu kullanıldığını belirten Prof. Dr. Göral, "Nohut suyunun, kolorektal kanser hücrelerinde anti-kanser özellikler gösterdiği ve antioksidan aktive ettiği saptandı" dedi.Nohut suyu, protein ve nişasta içeriğinden doğal yüz maskesi olarak kullanılabilir. Çünkü cilt hücrelerini yeniler ve cildi gençleştirir. Nohuttaki proteinler, cildin sıkılaşmasına yardımcı olurken, nişasta fazla yağın ve yabancı maddelerin emilmesine yardımcı olur.Bir bardak nohut suyunu sıvı köpük haline gelinceye kadar çırpın. Köpüklü karışımı, yüzünüze uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Ilık su ile durulayın.Sağlıklı saç büyümesini ve parlaklığını desteklemek için, doğal saç maskesi olarak da kullanılabilir. Proteinler saçı güçlendirmeye yardımcı olurken, nişasta da fazla yağı ve kiri emmeye yardımcı olur. Saçınızı güçlendirir, daha canlı ve aktif hale getirir, etkili bir şekilde uzatır ve besler.Bir bardak nohut suyunu köpük haline gelinceye kadar çırpın. Köpüklü karışımı saçınıza uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Şampuanlayın ve durulayın.Nohut suyu, ağız hijyenine, ağız-boğaz yaralarının iyileşmesine, diş ve dişeti hastalıklarına iyi gelir. Ayrıca zayıflamaya yardımcıdır. Bir hafta her sabah aç karnına nohut suyu içmek metabolizmayı hızlandırıp, iştahı keserek zayıflamaya yardımcı olur.Yumurta alerjisi olanlar için, yumurtanın yerini tutabilir.Sporcularda, antrenman sonrasında yemek için ideal bir besindir.