Acil vakaların beşte biri Şehir Hastanesi’ne

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Gaziantep'in son yıllarda modern sağlık altyapısıyla dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, "Gaziantep'te dikkate değer gelişmelerden biri de Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesidir. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu devasa proje, vatandaşlarımızın tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanmıştır. Gaziantep Şehir Hastanesi, sadece tedavi odaklı bir kurum değildir. Aynı zamanda önleyici sağlık hizmetleri ve sağlık eğitimi konularında da faaliyet göstermektedir" dedi.

Şehir Hastanesine günlük yaklaşık 10 bin hasta müracaatı olduğunu açıklayan Şahin, "Bu müracaatların 2 bini acil servis başvurusu olarak gerçekleşmektedir. İl genelinde Acil Servise başvuran vatandaşlarımızın yüzde 70'i Kamu Hastanelerinde hizmet almakta olup, bu başvuruların % 20'si de Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleşmektedir. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde toplamda 466 Uzman Hekim görev yapmaktadır. Acil serviste ise toplam 112 hekimden her bir nöbette en az 22 hekim bulunmaktadır" diye konuştu.

Gaziantep Şehir Hastanesinin açılmasıyla görüntüleme randevu ve sonuç verme sürelerinin makul sürelere indiğini anlatan Şahin, "Modern tıbbın gerektirdiği tüm teknolojik imkânlara sahip olması sebebiyle kamu hastanelerinde doğum daha konforlu hale getirilerek kamudaki doğum oranı artırılmıştır. Kalp merkezlerimizde mevcut 2 anjiyo cihazı ile hizmet verilirken, bu kapasite arttırılarak 5 anjiyo cihazıyla vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması hedeflenmiştir. Modern teknolojiyle donatılmış olan hastane, hastaların ihtiyaçlarına kapsamlı bir şekilde yanıt vermektedir. Hasta odaklı yaklaşımı ve multidisipliner hizmet anlayışıyla öne çıkan Gaziantep Şehir Hastanesi, bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynamaktadır" dedi.