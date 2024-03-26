Mevsim geçişlerinde hasta olmayın!

İlkbahar geldi ama sözde... Hava oldukça değişken. Hava koşullarındaki değişiklikler temel olarak bağışıklık ve kas-iskelet sistemine yönelik problemlere işaret edebiliyor. Vücut belli bir iklime alışıyor ve hava aniden değiştiğinde vücut buna uyum sağlamaya çalışıyor. Araştırmalar da tam bu noktada hastalıkların asıl nedeninin sıcaklık değişimi değil, bazı virüslerin bu esnada çoğalması olduğunu gösteriyor.Kulak Burun Boğaz (KKB) Uzmanı Doç. Dr. İsmail Önder Uysal, özellikle 65 yaş üstü kişiler, kronik kalp, akciğer, böbrek ve şeker hastaları, kanser hastaları ve sağlık çalışanları gibi risk grubunda bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Uysal, "Gripten korunma yollarını bilmek de büyük önem taşıyor" dedi. Doç. Dr. Uysal, gripten korunmak için yapılabilecekleri 4 maddede şöyle sıraladı:Yüksek ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı ile seyreden gribe, influenza virüsleri neden olur. Hastalığın bulaşıcılığı, belirtilerin görülmesinden 1 gün önce başlar ve 7 gün süresince devam edebilir. Enfeksiyon öksürme, hapşırma, konuşma ve solunum yolu salgılarının ağız, burun mukozası ve göze teması ile yayılır. Öksürük ya da hapşırık sırasında ağız ellerle kapatıldığında virüs ellere, oradan da dokunulan çeşitli yüzeylere bulaşır. Hasta olmayan insanlar bu yüzeylere elle temas eder, ellerini ağızlarına, burunlarına ve gözlerine temas ettirir ve hastalık etkenini alırlar. 1 metrelik mesafe bulaşma için riskli alandır.Gribal enfeksiyon tedavisinde burnun açık tutulması büyük önem taşır. Burun kapalı olduğunda sinüsler boşalmadığından grip tedavisi daha zor olan sinüzit enfeksiyonuna neden olabilir. Grip ayrıca östaki borusu tıkanıklığına da yol açarak orta kulak enfeksiyonlarına da dönüşebilir. Bu nedenle grip mutlaka uzman doktor gözetiminde tedavi edilmelidir. Grip tedavisinde istirahat etmek oldukça önemlidir. İstirahat süresinin bulaşmayı önlemek için hastalık belirtilerinin geçmesinden bir gün sonrasına kadar sürmesi gerekir.Antioksidanlar açısından zengin ve anti-inflamatuar özelliklere sahip, besin açısından yoğun gıdalar, bağışıklığınızı güçlendirmenize ve sizi değişen hava koşullarından kaynaklanan hastalıklardan korur. Koyu yapraklı yeşillikler, meyveler, somon balığı ve tatlı patates gibi yiyecekler yiyin. Badem, ceviz ve Antep fıstığı gibi kuruyemişler de mevsim geçişlerinde bağışıklığınızı güçlendirebilir. Ayrıca yine bazı içecekler güçlü bağışıklık için gereklidir. Örneğin zencefil çayı, virüsleri uzak tutmaya ve soğuk algınlığı semptomlarının solunum yolu hastalıklarına ilerlemesini önlemeye yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Balın antibakteriyel özellikler taşıdığı ve özellikle sıcak çayla karıştırıldığında boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.Tavuk çorbası hastalık durumunda akla gelen ilk şeydir. Besin açısından yoğun çorbalar, bağışıklık sağlığını destekleyen ve sinüs basıncını hafifletmeye yardımcı olan (özellikle mevsimsel alerjiler için) çeşitli vitamin ve mineraller taşır. Sodyum açısından zengin çorbalar da boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Sebze bazlı çorbalar/et suları da aynı derecede etkili olmaktadır ve bu çorbaların her zaman et ürünleri içermesi gerekmez.DOÇDr. Uysal, mevsim geçişlerinde gribe yakalanmamak için de ayrıca şu önerilerde bulundu:Mevsim geçişlerinde hava sıcaklığına aldanmayın, tedbirli giyinin.Gribal enfeksiyonu olan kişilerle yakın temas halinde bulunmayın.Gripseniz avuç içinize hapşırmayın. Tek kullanımlık kağıt mendil ya da peçeteyle ağzınızı kapatın.Sigara içmeyin.El hijyenine özen gösterin. Ellerinizi şüpheli yüzeylere temastan hemen sonra yıkayın.Beslenme düzeninize özen gösterin. Besinler açısından zengin bir beslenme planı oluşturun.Ilık su ve bir tutam tuzla gargara yapın.C vitamininden zengin portakal, greyfurt, kırmızı tatlı biber gibi besinler tüketin.Bağışıklığınızı kuvvetlendirmek için düzenli egzersiz yapın.Çinko açısından zengin besinler tüketin.Kendi eşyalarınızı ve yemeğinizi başkalarıyla paylaşmayın.Uyku düzeninize dikkat edin. Geç yatmayın ve günde ortalama 7-8 saat uyuyun.Bol sıvı alın. Günde ortalama 2,2.5 lt su tüketmeye özen gösterin.Doktorunuzun uygun gördüğü vitamin takviyelerinden kullanın.Gribe yakalandıysanız başkalarını korumak için maske takın.