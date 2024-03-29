Çamaşır suyundan bile 10 kat etkili! Bembeyaz klozetlerin sırrı...

Tuvaletlerde biriken kireç, çoğu evde karşılaşılan bir sorundur ve genellikle kirli bir görüntüye veya kullanımın rahatsız edici olmasına neden olabilir. Ancak, bu birikim özellikle kalınlaşmış ve çıkarılması zor olduğunda daha büyük bir sorun haline gelir.

Temizlik uzmanları, tuvaletlerde biriken kireci gidermek için etkili ipuçları sundular.

EN ETKİLİ YÖNTEM

Tuvaletlerde biriken kalınlaşmış ve zor kireci temizlemek için tek ihtiyacınız olan biraz limon ve karbonattır. Öncelikle karbonatı kireçli alanlara serpin. Üzerine limon suyu sıkarak kirecin içine iyice nüfuz etmesi için yaklaşık 15 dakika bekleyin. Sonra bir tuvalet fırçasıyla temizleyin ve suyla durulayın. Tuvaletinizin tekrar bembeyaz olduğunu göreceksiniz.

DAHA İNATÇI LEKELER İÇİN

Eğer kireç birikimi çok yoğunsa, karbonatı serptikten sonra limonu ortadan ikiye keserek birikimin olduğu alanları limonla ovarak temizleyebilirsiniz. Ancak bu işlem sırasında eldiven kullanmanız önemlidir. Ardından tuvaleti bir gece boyunca karbonat ve limon suyu ile temizlemeden bırakın ve sabah kalan kireci temizlemek için ovarak işlemi tamamlayın.