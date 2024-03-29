Japonya’daki hastalık pandemi tehdidi değil

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Japonya'da ortaya çıkan, semptomları arasında boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjit gibi belirtiler bulunup yayılan ölümcül tehlikeli bakteriyel enfeksiyon salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Salgına yol açan bakterinin boğaz enfeksiyonlarına sebebiyet verdiğini, tedavi olunmaz ise hastalığın kalıcı hasarlara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Özlü, "Japonya'da son zamanlarda A grubu streptokoklarla ortaya çıkan bir salgından söz ediliyor. Aslında A grubu streptokoklar bütün dünyada var. Zaman zaman Tonsilit gibi, farenjit gibi boğaz enfeksiyonlarına yol açarlar. Bazen de bu hastalıklar sırasında kalpte, böbrekte, eklemlerde hasarlar ortaya çıkabilir ve kalıcı sorunlar yaşanabilir. Japonya'da bildirilen vakaların daha çok toksik şok sendromu dediğimiz bir ağır tabloya evrildiği görülüyor. Bu tabii etkenin kendisiyle ilgili bir değişikliğe ya da hastalığa yakalananların sağlık durumuyla ilgili bir duruma bağlı olabilir" dedi.

"ENDİŞEYE YOL AÇACAK BİR DURUM GÖZÜKMÜYOR"

Söz konusu salgının antibiyotik ilaçlarla tedavisinin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, "Henüz bunu net olarak bilmiyoruz ama bu bir pandemi oluşturacak tehdit veya virüs değil. Bu bir bakteri ve penisilin grubu antibiyotiklerle bunu kolaylıkla tedavi edebiliyoruz. Boğazda ağrı, ateş, vücutta kırgınlık gibi semptomlarla kendini belli eder. Böyle bir durum ortaya çıktığında tabii ki hekime başvurmak gereklidir. Hekim tarafından kolayca teşhis konabilir, boğazdan sürüntü şeklinde örnek alınıp A grubu streptokoklar olup olmadığı netleştirilebilir. Buna göre de bir haftalık bir tedaviyle bazen tek doz penisilin, enjeksiyonla tedavi edilebilir. Yani panik veya böyle bir endişeye yol açacak durum gözükmüyor" diye konuştu.