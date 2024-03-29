Kardiyoloji uzmanından Ramazan ayında da kalp sağlığı önerisi

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Bozbay Kalp sağlığı açısından Ramazan'da dikkat edilmesi gereken bazı detaylar büyük önem taşır. Çünkü yapılan hatalar geri dönüşü olmayan kalp sorunlarına neden olabilir.

Ramazan ayında oruç tutanların kalp sağlığını koruyacak öneriler de bulunan Bozbay, "Sağlıklı bir kalpte iftar yemekleri aşırıya kaçılmadığı sürece sorun oluşmaz. Ancak Ramazan ayı boyunca iftarda, ara öğünlerde ve sahurda mutlaka bazı detaylara dikkat edilmelidir. İftara öncelikle 1 bardak su ile başlayıp, ardından çorba ve hafif bir salata yenilebilir. Glisemik indeksi yüksek makarna ve pilav gibi hamur işi yiyecekler de hem hazım güçlüğüne, hem de kan şekeri ve kan basıncında ani yükselmelere neden olabilir. Tereyağı ya da margarinle yapılacak yemekler ve kızartmalar da zararlıdır. Bu tip yiyecekler kan basıncında ve kan şekerinde ani ve hızlı yükselmelere neden olur. Bu tür yiyeceklerden uzak durursanız Ramazan ayı sizin için daha rahat geçebilir. Özellikle Ramazan'da yemeklerde fazla miktarda baharat kullanılması ve gazlı içecekler tüketilmesi reflü ve gastrit gibi sorunlara, akabinde de kalp şikayetlerine neden olabilir. Şişkinlik diyaframı sıkıştırır ve göğüs kafesinin hareketi zorlanır. Bu da çarpıntı ve tansiyon artışı ile göğüs ağrısına neden olabilir. Bu nedenle özellikle oruç tutanların bu tip yiyecek ve içeceklerden uzak durmaları gerekir.

Ramazan'da iftar sonrasında hemen istirahate geçmek doğru bir yaklaşım değildir. Yemeğin ardından uykuya geçildiğinde kalori birikimi olur, metabolik parametreler yükselir ve reflü şikayetleri artar. Bunun yanı sıra hemen yemek sonrası egzersiz yapmak da doğru değildir. Yemek sonrası kan dolaşımı yavaşladığı için ani egzersizle çarpıntı ve bayılma görülebilir. Olması gereken ise iftardan 1-2 saat sonra hafif tempolu bir yürüyüş yapmaktır. Koşu veya salon sporları önerilmez. Kalbin oksijen ihtiyacında ani artış geliştiğinden kalp hastalarında ağrıyı ve krizi tetikler.

Doktora gitmeden oruca başlamayın

Ramazan'da oruç tutan kişinin genel durumu, hastalığının derecesi ve kontrol altında olup olmadığı orucun sağlığına zarar verip vermeyeceği üzerinde büyük rol oynar. Ayrıca oruç tutulan dönem, iklim ve süre de belirleyicidir. Ailede kalp hastalığı öyküsü kuvvetli olan, diyabet, yüksek kolesterol, hipertansiyon, sigara öyküsü olanların Ramazan'da oruç tutmadan önce mutlaka kalp kontrolüne gitmeleri gerekir. Çünkü oruç ile özellikle iftar sonrası saatlerde yeni gelişen kalp krizinde belirgin bir yoğunlaşma olabilir" dedi.