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Giriş Tarihi: 30.3.2024 14:30

FÜ hastanesinde 'Bipolar Bozukluk' eğitimi

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarına yönelik, “30 Mart Dünya Bipolar Günü” dolayısı ile eğitim gerçekleştirildi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
FÜ hastanesinde ’Bipolar Bozukluk’ eğitimi

30 Mart Dünya Bipolar Günü dolayısı gerçekleştirilen eğitimde sunum yapan Fırat Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Uzm. Dr. Alper Bibar,Bipolar Bozukluğun dünya genelinde yaklaşık 60 milyon kişiyi etkileyen bir psikiyatrik bozukluk olduğunu, Bipolar Bozukluğu olduğu düşünülen ünlü ressam Vincent Van Gogh'un doğum günü olan 30 Mart, tüm dünyada ve Türkiye'de Bipolar Bozukluk ile ilgili farkındalık, dayanışma ve toplumsal damgalamaya karşı mücadele günü olarak kutlanmakta olduğunu dile getirdi.

Uzm. Dr. Alper Bibar, birbirlerine zıt gibi görünen bu iki hastalık döneminin yatışma ve alevlenmelerle seyrettiğini, hastalık dönemleri dışında ise hastanın hemen tamamen normale döndüğünü, bazı hastalarda ise günlük yaşamı kısmen etkileyen kalıntı belirtiler görülmekle birlikte, hastaların düzeldiğini söyledi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen 30 Mart Dünya Bipolar Günü Eğitimine çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

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FÜ hastanesinde 'Bipolar Bozukluk' eğitimi
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