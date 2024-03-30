Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Oruçluyken mideyi rahatlatan 7 öneri! Bağırsakları arı gibi çalıştırıyor



EN YÜKSEK DİYET LİFİ KABAK, PATLICAN VE TAZE FASULYE

İftarda mutlaka zeytinyağlı pişirin. Kabak, patlıcan ve taze fasulyenin karbonhidratları kana yavaş geçen ve kan şekerini çok az yükselten nişasta içermeyen sebzeler bolca yenilebilecek düşük kalorili sağlıklı besinlerdir. Oruç tutarken bu besinleri yediğinizde karnınız doysa dahi kan şekerini hızlı yükseltip sonra düşürmesi nedeniyle yemek sonrasında uyuklama ve sabah kalktığınızda yorgunluktan kurtulamazsınız. Kabak, bezelye, taze börülce, bakla, mantar, lahana, taze fasulye, taze barbunya, patlıcan, kuru soğan, domates, turp, maydanoz, tere, roka, dereotu, pancar, nane, bamya, sarımsak, limon, yeşil biber, kırmızı biber, enginar, semizotu, gibi sebzeleri doyana kadar ana yemeklerinizin yanında yiyin.





ORUCU AÇTIKTAN HEMEN SONRA TAZE MEYVE

Taze meyve doğal yaşamın en önemli hastalık savaşçılarıdır. Her gün oruç süresince 1 porsiyon konserve olmayan ve hazır sıkılmış meyve suyu haricindeki tüm meyveleri her gün yiyin. Taze meyveler oruç süresince kalp krizinden felce kadar birçok hastalığın görülme riskini üçte bir oranında azaltacaktır. Ve yine bazı araştırmalarda meyve yemenin diyabet, katarakt, böbrek ve karaciğer hasarı ve kolesterol düşürücü etkileri de kanıtlanmış durumda. Bu yüzden iftar öğününüzü bitirdikten sonra hem daha fazla doymak hem yediğiniz besinlerin sindirimini kolaylaştırmak hem de açlık sonrası oluşacak metabolitlerin uzaklaştırılmasını sağlarsınız. Elma, ayva, armut, çilek, kivi, muz ve mandalina mevsiminde olduğu için öncelik tanıyacağınız meyveler olduğunu unutmayın.