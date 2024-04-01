Beyaz yakalıların hastalığı

Dijital cihaz kullanımı; akıllı telefonların alarm sesleriyle uyanmaktan, gün boyu bilgisayar başında çalışmaya, tablet ekranlarında en sevdiğimiz programı izleyerek dinlenmeye kadar günlük rutinlerimizin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Araştırmacılara göre 'Bilgisayar Görme Sendromu'nun, ekran karşısında uzun saatler geçiren bireyleri etkileyen yaygın bir sorun olarak ortaya çıktı. Bu durumdan en çok etkilenen grup da beyaz yakalılar. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, 'Bilgisayar Görme Sendromu'ndan korunmanın yollarını anlattı.Prof. Dr. Arslan "Dijital göz yorgunluğu olarak da bilinen 'Bilgisayar Görme Sendromu' bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve diğer elektronik ekranlar gibi dijital cihazların uzun süreli ve sürekli kullanımından kaynaklanır. Ekranlara bakmak, sürekli odaklanma ve göz hareketi gerektirir; bu da gözleri ve çevredeki kasları zorlayabilir. Genellikle ciddi bir tıbbi durum olarak görülmese de zamanında müdahale edilmezse görmeyle ilgili başka sorunlara neden olabilir. Mevcut görme sorunlarını daha da kötüleştirebilir" dedi.Bu sendromun çok yaygın olarak görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Arslan "Araştırmacılar bunun dünya çapında 60 milyon insanı etkilediğini tahmin ediyor. Kovid- 19 salgınının başlangıcından önce yetişkinlerin en az yüzde 50'sini etkiliyordu. Pandemi sırasında daha fazla insan çalışmak ve sosyalleşmek için dijital cihazlara güvendi. Bilgisayar Görme Sendromlu yetişkinlerin sayısı yüzde 78'e yükseldi. Pandemi ayrıca daha fazla çocuğun sendromu yaşamasına neden oldu. Bazı araştırmalara göre pandemi sırasında çocukların yaklaşık yüzde 50 ila yüzde 60'ı bu sendromla karşılaştı" dedi.Prof.Dr. Arslan, bu sendromdan kurtulmak için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:Ekran ayarlarını değiştirirken ekran parlaklığının rahat olmasına ve gözleri yormamasına dikkat edin.Monitörü gözlerden bir kol boyu uzağa yerleştirin. Gözler ile ekran arasındaki en uygun mesafe yaklaşık 20 inç veya 50 santimetre olmalıdır. Gözlerinizin yorulmasını önlemek için monitörünüzün üst kısmını göz hizasında veya biraz altına yerleştirin. Yansımayı ve parlamayı en aza indirmek için ekranı hafifçe geriye doğru (10-20 derece) eğin.Dijital bir cihaz üzerinde çalışırken veya ekrana bakarken, ara vermek için her 20 dakikada bir hatırlatıcı ayarlayın. Her mola sırasında ekrandan başka bir yere bakın ve en az 6 metre uzaktaki bir nesneye odaklanın.Göz kırpmak gözleri nemli tutar ve kurumasını önler.Doğal ışığın neden olduğu parlamayı en aza indirmek için bilgisayar ekranını pencerelere dik olarak konumlandırın. Ekran koruyucuları uygulayın.Mavi ışık gözlükleri, ekranların yaydığı zararlı mavi ışığa maruz kalmayı en aza indirmek, göz yorgunluğunu azaltmak ve daha iyi uykuya yardımcı olmak için sağlık uzmanları tarafından reçete edilmektedir.Prof. Dr. Arslan, bu sendromun hangi belirtilerle ortaya çıktığını ise şöyle açıkladı:Gözlerde sürekli bir yorgunluk veya ağırlık hissi, buna sıklıkla yanma veya kaşıntı hissi eşlik eder.Göz yüzeyindeki yetersiz nem, göz kuruluğuna, kumlanmaya veya kaşınmaya neden olabilir.Nesneler uzaktaysa veya bakış ekrandan uzaklaştırıldığında bulanık görünüyor.Alın, şakaklar veya kafatası tabanı çevresinde gerilim tipi baş ağrıları.Gözleri doğru şekilde hizalamada zorluk, çift görme veya görüntülerde 'gölgelenme' ile sonuçlanır.Parlak ışığa veya aydınlatma koşullarındaki ani değişikliklere karşı artan hassasiyet.Gözler 'Bilgisayar Görme Sendromu'nun neden olduğu kuruluğu telafi etmeye çalışırken tepkisel olarak aşırı sulanma ortaya çıkar.Dijital cihazları kullanırken kötü duruş, boyun ve omuz kaslarını zorlayarak rahatsızlığa veya sertliğe neden olabilir.