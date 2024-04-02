Göz altı morlukları nasıl geçer?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Marziyeh Javadpour, göz altı morluklarına nelerin sebep olduğunu ve bu morluklara nasıl bir tedavi uygulandığını anlattı. Uzm. Dr. Javadpour, "Göz altı morlukları genetik ve çevresel nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Bunun yanında aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, uykusuzluk, demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da göz altı morluklarına sebep olabilmektedir" dedi.Alerjik rahatsızlıklara sahip kişilerde de göz altı morluklarına sıklıkla rastlandığını söyleyen Uzm. Dr. Javadpour, "Göz ve burun akıntılarıyla birlikte damarlarda biriken kan, damarların belirginliğini arttırarak, göz altı bölgesinde mor bir görünüm oluşmasına neden olabilmektedir. Sağlıksız beslenen kişilerde de göz altı morlukları görülebilmektedir. Cilt ihtiyacı olan vitaminlere ulaşamadığında göz altlarında renk değişiklikleri ve morarmalar meydana gelebilir. B, C, E ve K vitaminlerinin eksikliği göz altı morluklara neden olabilmektedirler" diye konuştu.Sigara ve alkolün pek çok soruna yol açtıkları gibi göz altındaki morlukların da baş sorumlusu olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Javadpour, "Sigara kandaki oksijen miktarını azaltır, alkol ise uyku düzensizliği, sıvı kaybı gibi etkileriyle göz altına giden kanı olumsuz etkiler. Böylelikle her iki durumda da göz altı morlukları kaçınılmazdır. Bazı ilaçlar da kan damarlarının genişlemesine yol açabilir. Bu da göz altında morluklara neden olabilir" dedi. "Yaş aldıkça cilt yüzeyi incelerek esnekliğini kaybedebilir" diyen Uzm. Dr. Javadpour, şunlara dikkat çekti: "Cildin altında bulunan yağ dokusu ve esnekliği etkileyen kolajen miktarı da zamanla azalabilir. Bu nedenle cildin altındaki kan damarları daha da belirginleşir ve göz altı morluklarını oluşturur."UZM. Dr. Javadpour, gözaltı morluklarının nedenlerini şöyle sıraladı:Yanaklardaki hacim kaybıGöz çevresindeki yağ dokusu eksikliğiAlt göz kapağındaki gevşeklikGözaltı cildindeki incelmeSigara ve alkol kullanımıGüneş hasarına bağlı hiperpigmentasyonAşırı kahve ve çay tüketimiUykusuzluk veya kaliteli uyku uyuyamamaDehidrasyon (vücudun su kaybetmesi)Hatalı beslenmeMelazmaAlerjilerBurun tıkanıklığıEgzama, tiroit gibi tıbbi nedenlerGöz kan damarlarındaki venöz tıkanıklıkÇevresel sorunlarKalıtımGÖZ altı morluğu nedenlerine göre farklı tedaviler uygulandığını söyleyen Uzm. Dr. Javadpour, "Göz kapaklarının doktor tarafından fizik muayene ile değerlendirilmesi, ayrıntılı bir öykü alınması ve altta yatan nedenin saptanması en uygun tedavinin belirlenmesi ve komplikasyonlardan korunulması açısından önemlidir" dedi. Göz çevresinde kahverengi pigment artışına bağlı göz altı morluğu tedavisi yapıldığına da dikkat çeken Uzm. Dr. Javadpour, bu tedavi yöntemlerini şöyle sıraladı: "Topikal tedavi, PRP ve mezoterapi uygulaması, renk açıcı özellikte mezoterapi uygulaması; göz çevresindeki melanin pigmenti üzerine etkili olur ve renk koyulaşmasının giderilmesini sağlar. Kimyasal peeling; özellikle glikolik asit peeling ve lazer tedavileri etkili olur."Gözyaşıoluğunda alttaki dokularda azalmaya bağlı olarak gözlerin çukurlaşmasına neden olan volüm yetersizliğine bağlı göz altı morluğu tedavisinde ise göz altı ışık dolgusu yapıldığını söyleyen Uzm. Dr. Javadpour, şöyle dedi: "Ayrıca hyaluronik asit içeren dolgu uygulaması ile çok etkili sonuçlar alınır. Dolgu enjeksiyonu ile hacim artışı sağlanır ve göz çevresindeki çökme düzeltilir. Göz çevresindeki çökme alanının dolgu enjeksiyonu ile yükseltilerek normal cilt ile aynı seviyeye getirilmesi sayesinde göz çevresindeki gölgelenme ve koyu renk görünümü düzeltilir."GÖZ altı ışık dolgusunun mutlaka göz altı oluğu belirgin olan kişilere uygulanması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Javadpour, şunlara dikkat çekti: "Yani göz altında çukurluk yoksa o kişilere uygulanması doğru değildir. Dolgu uygulanırken sadece tek bir noktadan giriş yapılarak kanül ile enjekte edilmektedir. Bu nedenle hasta çok ağrı hissetmez. Zaman içerisinde hyaluronik asit su çektikçe daha da volüm kazanan bir madde olduğu için genellikle maksimum etkiye 1 ayda ulaşılır. Göz altı dolgusunun etkisi ortalama 9-12 aydır."