Kalbine göre egzersiz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hicaz Zencirkıran Aguş ile 'Kardiyak Rehabilitasyonunu' konuştum. Doç. Dr. Aguş "Kardiyak Rehabilitasyon kalp ve damar hastalarının fiziksel, mental ve sosyal açıdan, hastalık öncesi durumlarına mümkün olduğunca yakın hale getirilmesi için yapılan faaliyetlerin toplamıdır. Temel hedef; kalp şikayetlerinin kontrol altına alınması, ani ölüm ve tekrar hastane başvurusunun azaltılması, psikososyal durumun geliştirilmesi, işe dönüşün hızlandırılmasıdır" dedi.









PROFESYONEL BİR EKİP İŞİ

Kardiyak Rehabilitasyonun; kardiyoloji uzmanı, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, hemşire, psikolog, diyetisyenden oluşan profosyenel bir ekip işi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aguş, nasıl uygulandığını şöyle anlattı: "Programın tümü; risk faktörlerinin azaltılması, sigaranın bırakılması, artmış kan basıncının, kan şekerinin ve kan lipidlerinin düzenlenmesi, düzenli egzersiz programı, diyet uygulanmasını içerir. Egzersiz aşaması, esasen hastanemizde yapılan programın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Egzersizler EKG monitörizasyonu, nabız ve tansiyon takibi yapılarak uygulanır."









KİMLERE UYGULANIR?

"Kardiyak Rehabilitasyondan yararlanacak olan hastalar kimlerdir?" sorusuna ise Doç. Dr. Aguş, şu yanıtı verdi: "Kalp damar tıkanıklığı olanlar, kalp krizi geçirenler, bypass veya kapak ameliyatı olanlar, stent takılması, balon yapılması gibi kardiyak girişim yapılan hastalar, kalp yetersizliği olan hastalar, perifer arter hastalığı dediğimiz bacak damar tıkanıklığı olanlar ve hipertansiyon hastaları." Doç. Dr. Aguş "Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz de Kardiyak Rehabilitasyonu özellikle uyguladığımız grup kalp ameliyatı olan hastalardır. Bypass cerrahisinden ortalama 6-8 hafta sonra egzersiz programına alınarak yaklaşık 20 seans bisiklet egzersizi uygulanır" dedi.









KALP HASTALARINA FAYDALARI

Egzersizin kalp hastalarına ne gibi faydası olduğunu ise Doç. Dr. Aguş, şu şekilde sıraladı:

LDL ve trigliserid düzeyini azaltır.

HDL düzeyini arttırır.

Tansiyonu düşürür, glisemik kontrolü iyileştirir.

Kilo verme ve yeniden almamayı sağlar.

Anksiyete ve depresyonu azaltır.

Yorgunluk, nefes darlığı, anjina yani kalbe iletilen kan ve oksijenin yetersiz olması nedeniyle oluşan göğüs ağrısını azaltır.

Damar sertliği (ateroskleroz) geriler.



SGK BU EGZERSİZİ KARŞILIYOR

Kardıyopulmoner egzersiz testi olan merkezlerde hastanın maksimum oksijen kullanımı ölçülerek, egzersiz kapasitesinin belirlendiğini söyleyen Doç. Dr. Aguş "Bu testi özellikle kalp yetersizliği olup kalp nakli için değerlendirdiğimiz hastalarda yapmaktayız. Güncel uluslararası kılavuzlarımız kalp hastalarında Kardiyak Rehabilitasyonunu güçlü öneri düzeyi ile tavsiye etmektedir. Kardiyak Rehabilitasyon SGK ve özel sağlık sigortaları tarafından karşılanmakta olup hastalara mali bir yük getirmemektedir" diye konuştu.



HASTALARA ÖNCE TEST YAPILIYOR

Egzersiz yoğunluğunu belirlemek için hastalara ilk değerlendirmede egzersiz testi yaptıklarını söyleyen Doç. Dr. Aguş, "Hastanın yaptığı maksimum iş gücü, maksimum kalp hızı, maksimum oksijen alımı değerlerinden biri baz alınarak iş yükü belirlenir ve bu kişiye özel aralıkta egzersiz programı hazırlanır. Maksimum iş yükünün yaklaşık yüzde 40-80 aralığında bir iş yükünde hastaların egzersiz yapması sağlanır. Kalp hızına bakarak egzersiz programı hazırlayacaksak eğer; maksimum kalp hızının (220-yaş) ortalama yüzde 40-60'ı aralığında bir yoğunlukla başlıyoruz" dedi.