Türkiye’de devlet kurumlarında bir ilk olan Meme Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi açıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'de devlet kurumlarında bir ilk olan Meme Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Hayırseverlerin desteği ile hayata geçirilen merkezin açılışı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katılımlıyla gerçekleştirildi. Merkezin açılışına Hastane Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Tatlı, Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Özan Sanhal, hayırseverler Şükrü Ceylan, Seniha Ceylan, Emel Ceylan Köşk, akademisyenler ve sağlık personelleri katıldı.

TÜRKİYE'DE DEVLET KURUMLARINDA BİR İLK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesine bir birim daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan,Merkezin Türkiye'de devlet kurumlarında bir ilk olduğunu ifade etti. Kanser Haftası dolayısıyla farkındalığı artırmak adına açılışı özellikle bu hafta yapmak istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan "Biraz önce meme merkezimizi hep beraber gezdik. Bu güzel merkezi hayırseverlerin desteği ile kurduk. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bu tür kurumlar devletin desteği ile hayırseverlerin desteği ile çok farkı yerlere ulaşıyor. Bu anlamda diğer hayırseverlere de çağrıda bulunalım. Daha güzel işleri hep birlikte yapalım" dedi.

TEK MERKEZ ALTINDA YORULMADAN TEDAVİ

Muayene, tanı ve tedavinin tek bir çatı altında yapılacağını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan "Meme kanseriyle çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Sadece kadınlarda değil erkeklerde de oluyor. Bu bağlamda bu merkezin amacı, hastaların tek merkez altında yorulmadan teşhis, tedavi olmaları. Genel cerrahi, plastik cerrahi, onkoloji,radyoloji ile hasta muayenesi, tanısı, planlaması, tedavisi burada yapılacak. Türkiye'de bir ilk. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Herkes için, Antalya için. Buradaki ekip, işinde en üst düzey tecrübeye sahip bir ekip. Antalya çok şanslı bu anlamda" diye konuştu.

BİLGİ BİRİKİMİ TEK BİR MERKEZDE TOPLANTIYOR

Merkezde bilgi ve tecrübe birikiminin de tek çatı altında toplanacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu merkezin şöyle bir güzelliği var, bir çok hastanın bilgi birikimi toplanıyor. Farklı farklı merkezlerde bu tecrübeler birikmiyor maalesef. Bu anlamda ne kadar çok zor hasta görürsek bir sonrakinde bu kadar tecrübeli hale geliriz. Bu anlamda hakikaten çok kıymetli bir birim burası. İnşallah hastaların daha uzun ömürleri olması için çok faydası olur" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ YENİ MERKEZLER KURMAK

Hastaların üniversite hastanesinin sunduğu gerçek bilimsel ve güncel tedaviye ulaşmalarını hedeflediklerini söyleyen Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Meme merkezi gibi niş merkezleri kurmak bundan sonraki dönem içinde bizim bir hedefimiz. Aslında hastalarımızın tek bir şikâyetle geldiğinde birden çok disiplinden bakıma ihtiyaçları olduğu ortada. Özellikle onkoloji gibi alanda hastalarımızın hastane içerisinde birden çok birimde dolaşmasını istemiyorduk. Bu nedenle böyle bir merkez kurduk. Hayırseverlerimize verdiği destekler için çok teşekkür ediyorum. Bu sayede hasta geldiğinde genel cerrahisi ile plastik cerrahisi ile radyolojisiyle radyasyon onkolojisi ile birlikte bir bütün olarak bu odada tüm tedavisi planlanacak. Gerekli işleyişleri görüntülemesinden tanı, tedavi süreçlerine kadar hepsi bir arada yapılmış olacak. Böylece hastalarımızın üniversite hastanesinin sunduğu gerçek bilimsel ve güncel tedaviye ulaşmalarını hedefliyoruz. Bu merkez bunların ilki, umarım önümüzdeki dönemde bu ve buna benzer yeni merkezler içinde girişimlerimiz olacak" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DE MAMOGRAFİ SÜRELERİ EN KISA HASTANELERDEN BİR TANESİYİZ

Bu merkez sayesinde çok daha kısa sürelerde randevu verebildiklerini söyleyen Prof. Dr. Yıldıray Çete "Bir yıl öncesine kadar mamografi randevularımız 6 ayken şuanda acil hastalarımızda hemen ertesi günü çekilebiliyor. Kontrol amaçlı durumlarda ise en geç iki hafta içinde çekiliyor. Türkiye'de mamografi süreleri en kısa hastanelerden bir tanesiyiz." ifadelerini kullandı.

HASTALARIN KONFORU ARTACAK

Merkezin hastaların tedavi sürecini kolaylaştıracağını söyleyen Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, "Böyle merkezlerin kurulması önemli. Buraya gelen insanlar sevinerek gelmez. O nedenle buralara gelen insanların en azından o bunaltılarını, hissettiklerini azaltmak için hem devlet imkânları hem hayır severlerin imkânlarıyla elimizden geldiğince tek bir merkez altında toplayarak onların işleyişini kolaylaştırmak bizim amacımız. En önemlisi bunun sadece burada kalmaması, başka hastalıklar için de merkezlerin sayısını arttırabilirsek insanların konforu da iyi bir şekilde artacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"YURT DIŞINDA BİLE BU İMKÂNLARI GÖREMİYORUZ"

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Arıcı ise, "Çok güzel bir merkez oldu yıllardır hayalimizdi. Burayı açmak çok güzel, hayırseverlerimizin katkısıyla burada bir başlangıç oldu, devamı da gelir inşallah. Çok teşekkür ediyorum size de." dedi. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin de"Bugüne kadar gördüğüm en güzel ortam yapılmış durumda. Bu bizim için çok büyük şans yurt dışına gittiğimizde bile bu imkânları göremiyoruz. Türkiye için çok çok ileride bir destek. Hastaların çok fazla gezmeden tek bir ekip tarafından tedavi planının yapılması çok büyük bir lüks. Bugün için bütün dünyada ama biz bunu zaten yıllardır yapıyorduk. Eksiğimiz böyle bir mekândı. Hastalarımıza bol bol şifa olsun. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

BODRUM KATLARINDAN SON TEKNOLOJİMERKEZE

Türkiye'deki sağlık sisteminde tanı ve tedavi olanağının geldiği noktaya değinen Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Tatlı, "Onkolojiye ilk başladığım dönemde hastalarımız kemoterapilerini bodrum katlarda, kanlarını köşelerde, tedavilerini çok zor bir yerde alırlardı. Böyle spesifik merkezlerle cerrahımız, plastik hocamız, patolojimiz, radyasyon onkolojimiz hastalarımız geldiği anda başlangıçta ne yapılacağını gördüğü anda kendini bir güvende hissediyor, mutlu oluyor. Bir hastanın tek tek dolaşmadan bir merkezde sonucunu alması çok önemli. Şu an ülkemizde 25 bine yakın meme kanseri tanısı konuyor. Bu hastaların büyük çoğunda erken tanı hele meme kanserinde çok önemli. Üç tane kanser türünde aktif tarama var. Bunların en başında da meme kanseri var, rahim ağzı ve kolon kanseri taraması var" diye konuştu. Kanser Haftasına dikkat çeken Prof. Dr. Ali Murat Tatlı, "Kanser ölümcül değildir. Koruyucu önlemlerle ve erken tanıyla kanserlerde şu an üçte bir hastamızı kurtarma şansımız var."şeklinde konuştu.

HIZLI BİR ŞEKİLDE TANI VE TEDAVİ OLACAK

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme sebep olan kanserlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru ÖzanSanhal, "Bu anlamda hem böyle bir ünitenin kurulması, hem bizi tanıya götürecek görüntüleme eşliğinde girişimsel işlemleri yapmamızı sağlayan teknolojik alt yapının da sağlanması anlamında çok önemli. Hocalarımla yakın iş birliği içerisinde hızlı bir şekilde hastalarımızı yormadan muayenelerinin tanılarının tedavi ve ilerideki takip aşamalarının hızlı bir şekilde halledilmesi mümkün olacak. Hastalarımız adına da mutluyuz. Hocalarımıza ve hayırsever ailemize çok teşekkür ediyorum."dedi.

"MERKEZ İÇİN ÇOK MUTLU OLDUM"

Merkezin yapımına katkı sağlayan Hayırsever Şükrü Ceylanda, "Hem eğitimde hem meslekte gurur duyduğum bir çift. Her zaman örnek alıyorum. Bu merkezin böyle güzel bir ortamda yapılmış olmasına çok mutlu oldum. Siz değerli hocalarımıza, Rektörümüze, Cumhur Hocama çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bugüne kadar eğitim için yaptığı desteklerden bahseden Şükrü Ceylan konuşmasının sonunda, "Hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değer buna sebep olmanız, bu hizmeti yaratmanız çok önemlidir. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.