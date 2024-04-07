Yakın Doğu Üniversitesi'nin, İstanbul, İnönü ve Bingöl üniversitelerinin rektörlerini ağırladığı "Oruç ve Sağlık" paneli, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin katılımıyla gerçekleştirildi. YDÜ İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve ücretsiz olarak halkın katılımına açık olan panele, birçok akademisyen ve öğrenci de yoğun ilgi gösterdi. Oruç tutmanın ruhsal ve fiziksel sağlığa katkılarını ele alan panelde, aynı zamanda iftar ve sahur boyunca doğru beslenme ile sağlığın nasıl korunması gerektiğine dair bilgiler paylaşıldı.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın moderatörlüğünde yapılan panelde; İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar; "Oruç ve Sağlık", İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay; "Sağlıklı Yaşama Orucun Etkisi", Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ise "Oruç ve Ruh Sağlığı" konularını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkının kendi dili, dini ve kültürüyle verdiği mücadelede her zaman Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, Türkiye'den gelen üniversite rektörlerine teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanı Tatar, "Tarihte 350 yıl kesintisiz bir Türk adası olan Kıbrıs'ta İngiltere döneminin ardından yaklaşık bir asır boyunca Kıbrıs Türkü adada yalnız kaldı. Buna rağmen bu halk; hiçbir zaman kendi dinini, milliyetçiliğini ve maneviyatını unutmayarak ibadetine devam etti. O zor yıllarda Kıbrıs Türk halkı örf, adet ve gelenekleri ile İslam dünyasının bir parçası olarak ibadetini sürdürüp bugünlere geldi" dedi.

Maneviyatın insana her zaman ayrı bir güç ve enerji vererek moral değerlerini de yükselttiğini ifade eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise, "Maneviyatınız yoksa yaşayan bir ceset gibisiniz. Maneviyatımızı en güzel olan Ramazan ayında hiç şüphesiz yaşamalıyız" derken, YDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez de "İftar başta olmak üzere bedenimize gereğinden fazla yüklenmeden nasıl beslenebiliriz diye tıp ve ilahiyat alanında hocalarımızdan bilgi almak bize hem ruhsal hem de fiziksel açıdan önemli bir bakış açısı sundu" diye konuştu.