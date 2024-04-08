Bayramda ağzınızın tadı kaçmasın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, Ramazan sonrasında nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulunarak, özellikle bayramda dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak uyarılarda bulundu. "Bayram'da ağzımızın tadı kaçmasın" diyen Dyt. Selva Oturakçıibogil, "Ramazan boyunca değişen beslenme tarzı ile birlikte öğün sayıları azalmışken bayram günlerinde ise kimi zaman kızartma, börek, kavurma gibi ağır yiyeceklerin yer aldığı sofralar kuruluyor. Hele ki söz konusu tatlılar olunca yediğimiz bol şekerli tatlılar veya hazır ambalajlı ürünlere konan tatlandırıcılar, şekerlemeler derken sağlığımız risk altına giriyor" dedi.

Ramazan süresince mide hacminin küçüldüğünü ifade eden Dyt. Selva Oturakçıibogil, "Bu nedenle uyanınca açlık hissetmeyebilirsiniz. Fakat sabahları ufak bir öğün ile güne başlamak, ilerleyen saatlerde aşırı acıkıp normalden fazla yemek yemenize engel olacaktır. Birdenbire öğün sayılarını artırmak yerine yavaş yavaş artırın. Kahvaltı, ara öğün, akşam yemeği şeklinde başlayıp öğün sayısını zamanla ihtiyacınıza göre ayarlayın. Bayram ve sonrasında uzun süreli açlık durumunuz olmayacağından acele ve iyi çiğnemeden yemek yemeyin. Kısa sürede büyük miktarlarda yemek mideye gittiğinde sindirim enzimlerinin işi zorlaşacak ve hazımsızlık, şişkinlik, sindirememe gibi şikâyetler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle öğünleriniz iyice çiğnedikten sonra yutmaya özen gösterin" diye konuştu.

Ramazan ayında vücudun kaybettiği suyu geri kazanmanın tam vakti olduğunu da vurgulayan Oturakçıibogil, şu önerilerde bulundu: "Su tüketimini artırmaya dikkat edin. Eğer su içmekte zorlanıyorsanız suyunuzu tarçın çubukları, limon dilimleri ile tatlandırın. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine daha çok sütlü tatlıların veya meyve ile tatlandırılmış tariflerin tercih edilmesi özellikle diyabet sorunu ve kilo kontrolü açısından doğru bir davranış olacaktır. Ramazan ayında sıkça yaşanan kabızlık problemini ortadan kaldırma adına semizotu, kabak, pazı gibi lifli sebzeler, keten tohumu, chia tohumu, yulaf ezmesi gibi lifli tohum ve tahıllara sofranızda mümkün olduğunca yer açın. Ayrıca bol bol su tüketin ve günlük hareketliliğinizi artırın. Geçen bir ayın sonunda iyice düşmüş olan bağışıklığınızı güçlendirmek için tam mevsimi olan kırmızı, mor renkli meyvelerden ve koyu yeşil yapraklı sebzelerden bol miktarda tüketin. Çörek otu, sumak, kekik, biberiye gibi baharatları yemeklere eklemek ise fazladan lezzet ve sağlık getirecek."